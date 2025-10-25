AKTUELNO

Domaći

TUGA! Umro glumac iz KURSADŽIJA!

Izvor: Pink.rs/Blic.rs, Foto: Printscreen YouTube ||

Tužne vesti potvrdili iz pozorišta u Subotici.

Glumac Nebojša Čolić umro je danas u 68. godini života, a ovu vest potvrdili su ispred pozorišta iz Subotice.

“Danas nas je napustio kolega, glumac Nebojša Čolić”, saopštilo je Narodno pozorište – Narodno kazalište – Népszínház Subotica.

-Teško je prihvatiti da te više nema, dragi moj prijatelju. Hvala ti za sve trenutke, podršku i smeh koje smo delili. Počivaj u miru – napisao je glumac Saša Pantić.

Nebojša Čolić je rođen 1957. godine u Sarajevu, gde je završio dramski studio u klasi profesora Rejhana Demirdžića. Prvi profesionalni angažman zasnovao je u Narodnom pozorištu u Užicu 1980. godine. U sezoni 1984/1985. igrao je u Narodnom pozorištu u Subotici.

Od 1993. godine bio je član pozorišta KPGT u Beogradu, a od 1997. godine prelazi u samostalne umetnike, dok je u penziju otišao iz subotičkog pozorišta. U ansamblu Drame na srpskom jeziku odigrao je brojne uloge po kojima će biti upamćen. U seriji "Kursadžije" tumačio je Fika Bosanca.

Autor: M. V.

#Kursadžije

#Nebojša Čolić

#Smrt

#Tuga

#glumac

POVEZANE VESTI

Showbiz

Umro glumac iz filma Kum!

Pop kultura

Umro glumac Đorđe Marković: Dobitnik čuvenog priznanja Zoranov brk, iza sebe je ostavio veliki trag

Showbiz

TUGA! Umro poznati glumac! Pre manje od godinu dana otkrio s kakvom se opakom bolešću bori, a sad je izgubio bitku! (VIDEO)

Fudbal

TUGA: Preminuo legendarni Ljuba Simić! Potresna objava kluba u kojem je ostavio neizbrisiv trag

Košarka

FRANCUSKA ZAVIJENA U CRNO: Umro legendarni rukometaš trikolora

Fudbal

OGROMNA TUGA - PREMINULA LEGENDA PREMIJER LIGE! Klub saopštio užasne vesti, navijači su slomljeni od bola!