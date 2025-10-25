TUGA! Umro glumac iz KURSADŽIJA!

Tužne vesti potvrdili iz pozorišta u Subotici.

Glumac Nebojša Čolić umro je danas u 68. godini života, a ovu vest potvrdili su ispred pozorišta iz Subotice.

“Danas nas je napustio kolega, glumac Nebojša Čolić”, saopštilo je Narodno pozorište – Narodno kazalište – Népszínház Subotica.

-Teško je prihvatiti da te više nema, dragi moj prijatelju. Hvala ti za sve trenutke, podršku i smeh koje smo delili. Počivaj u miru – napisao je glumac Saša Pantić.

Nebojša Čolić je rođen 1957. godine u Sarajevu, gde je završio dramski studio u klasi profesora Rejhana Demirdžića. Prvi profesionalni angažman zasnovao je u Narodnom pozorištu u Užicu 1980. godine. U sezoni 1984/1985. igrao je u Narodnom pozorištu u Subotici.

Od 1993. godine bio je član pozorišta KPGT u Beogradu, a od 1997. godine prelazi u samostalne umetnike, dok je u penziju otišao iz subotičkog pozorišta. U ansamblu Drame na srpskom jeziku odigrao je brojne uloge po kojima će biti upamćen. U seriji "Kursadžije" tumačio je Fika Bosanca.

