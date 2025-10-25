NEŠTO MU SE ISKOMPLIKOVALO NA PLUĆIMA: Đuro Palica progovorio o smrti i poslednim danima Nebojše Čolića! U KONTAKTU SMO MI IZ KURSADŽIJA...

Glumac Nebojša Čolić umro je danas u 68. godini života, a vest o njegovoj iznenadnoj smrti potresla je njegove kolege.

Nebojša Čolić se proslavio u "Kursadžijama" gde je glumio sa Brankom Babovićem koji se sada za domaći medij oglasio i otkrio detalje Nebojšine bolesti.

- Jutros sam saznao da je umro, znam da je bio u bolnici zadnjih desetak dana, ali nije ličilo da će se desiti ovo. Kontaktirali smo se mi iz "Kursadžija" između sebe, pogodila nas je sve veoma ova vest. Nije mu bilo vreme. Znam da je imao problema sa šećerom, a koliko sam upoznat nešto mu je se iskomplikovalo i sa plućima - rekao je Branko.

Glumac Andrija Kovač, koji je u "Kursadžijama glumio Hrvoja, oglasio se na svom Instagramu.

- Zbogom druže, prijatelju, kolega... Lepe su to bile zajedničke godine. Mirno spavaj dobri moj Nešo - napisao je on.

Nebojša Čolić je rođen 1957. godine u Sarajevu, gde je završio dramski studio u klasi profesora Rejhana Demirdžića. Prvi profesionalni angažman zasnovao je u Narodnom pozorištu u Užicu 1980. godine. U sezoni 1984/1985. igrao je u Narodnom pozorištu u Subotici.

Od 1993. godine bio je član pozorišta KPGT u Beogradu, a od 1997. godine prelazi u samostalne umetnike, dok je u penziju otišao iz subotičkog pozorišta. U ansamblu Drame na srpskom jeziku odigrao je brojne uloge po kojima će biti upamćen. U seriji "Kursadžije" tumačio je Fika Bosanca.

Autor: M. V.