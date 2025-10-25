MIRKA VASILJEVIĆ PODELILA SNIMAK IZ PORODIČNOG DOMA: Pokazala kako provodi vreme u jeku skandala u kojem se našao Vujadin (VIDEO)

Glumica Mirka Vasiljević oglasila se na svom Instagramu u jeku skandala njenog muža Vujadina Savića i transrodne osobe A.K. koja je osumnjičena za ucenu bivšeg fudbalera.

Mirka je na svom Instagramu sada podelila snimak iz porodičnog doma, gde je sa pratiocima podelila recept za potaž.

- Kremast i zdrav potaž od povrća, idealan za jesen.

Od sastojaka je potrebno:• 1 bundeva• 1 crveni luk• 1/2 praziluka• 1 crvena paprika• čen belog luka• 500ml bujona• 3 kašike bezmasnog sira• miks biljnih začina, so, biber i luk u prahu.

Pišite mi kako je vama ispalo- napisala je ona.

Dva puta se nije pojavila na saslušanju

Podsetimo, Vujadin Savić predložio je suprugu za svedoka u postupku protiv A.K. Glumica se nije pojavila ni na drugom zakazanom saslušanju koje je bilo predviđeno za 23. oktobar u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

- Vujadin Savić je prilikom prijave predložio suprugu Mirku Vasiljević i još jednu osobu kao svedoke i naveo da oni imaju neposredna saznanja o tome šta je A.K. radila. On je naveo da su Mirka i ta osoba bili svedoci kroz šta je prolazio tokom navodnog ucenjivanja - rekao je izvor "Blica" i dodao:

- S obzirom na to da je ona jedna od 2 svedoka koji treba da se ispitaju u ovom slučaju ona bi trebalo da se sasluša u periodu od 6 meseci. To je period predviđen za istragu budući da je pritvorski predmet u pitanju. U suprotnom, osumnjičena će biti puštena na slobodu. Inače, dokle god Mirka Vasiljević ima opravdanja za sprečenost na dolazak na ročište može odlagati saslušanje u tužilaštvu.

- U slučaju da se osoba ne pojavi duže vreme na saslušanju tužilaštvo može odustati od saslušanja svedoka zbog nemogućnosti da nastavi istragu - objašnjava izvor.

Autor: M.K.