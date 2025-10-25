AKTUELNO

SAŠA KOVAČEVIĆ VERIO ZORANU POSLE 10 GODINA VEZE! Pevač kleknuo na kolena i izvadio DIJAMANTSKI PRSTEN, ona ostala bez reči, ova poznata koleginica odmah reagovala! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/sashakovacevic ||

Nakon skoro punih deset godina ljubavi, jedan od najpopularnijih pevača na domaćoj sceni, Saša Kovačević, rešio je da stavi tačku na momački život.

Sašina dugogodišnja partnerka Zorana Tasovac konačno je pokazala verenički dijamantski prsten, a fotografije koje su oboje podelili na Instagramu podigle su mreže na noge - poljupci, zagrljaji i osmesi govore više od hiljadu reči.

Foto: Instagram.com

U egzotičnom i romantičnom okruženju, pevač je rešio za zaprosio prelepu Zoranu tako što je kleknuo na kolena, a ona nije mogla da sakrije oduševljenje.

Foto: Instagram.com

"Moje si danas, moje si sutra" - napisao je pevač, a pevačica Nataša Bekvalac odmah im je komentarisala objavu i napisala: "Aaaaaaaa", a osim nje i mnoge druge poznate ličnosti su im čestitale.

Foto: Instagram.com

Foto: Instagram.com

Autor: M.K.

