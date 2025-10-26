OBEZBEĐENJE MU JE REKLO DA SAM PEVAČICA! Goga Sekulić o susretu sa Džekijem Čenom: Imam energiju, sretnem uvek nekog poznatog (FOTO)

Pevačica Goga Sekulić pre gotovo dva meseca objavila je na društvenim mrežama fotografiju na kojoj je u društvu mega popularnog glumca Džekija Čena.

Goga Sekulić se pohvalila novim poznanstvom, a ovu objavu pogledalo je milion ljudi. Pevačica sada prvi put govori o tome kako je došlo do susreta sa legendarnim glumcem.

- Bila sam kod drugarice iz Pariza koja je boravila u istom hotelu u kojem je bio i Džeki Čen. Došla sam da popijem kafu sa njom jer je išla na aerodrom. Isto je i Džeki Čen išao na aerodrom. Bio je sa svojim prijateljem ispred hotela. Drugarica ga je na engleskom pitala: "Ej, Džeki Čen da li može jedna slika?" i on je rekao da može. Momcima koji su bili sa njim u obezbeđenju sam mahnula i rekla da ću ja posle nje da se fotografišem, a onda su oni rekli: "Evo je jedna naša poznata pevačica". Džeki je bio jako ljubazan, malo smo stali, popričali, upoznali se i slikali. Poželela sam im srećan put - rekla je Goga za Blic.

Ona kaže da ima posebnu energiju i prosto privlači sebi tako poznate ličnosti,

- Ispod naše fotografije su pisali Goga Čenić, Džeki Sekulić, bilo je zanimljivo. Pitaju me drugarice kako ja to uvek sretnem nekoga, pa eto. Imam neku energiju i harizmu, komunikativna sam, to koga je sve sretnem preko dana vi ne biste verovali. Nameste mi se tako ljudi. Pre 10 godina sam upoznala Tinu Tarner, to mi je bila velika čast takvu zvezdu da upoznam - rekla je Goga.

Ona je detaljno pričala i o svom poslu, posebno o hitu "Gaćice" za koji je i digla kredit da bi snimila.

- Da li su kod njega moje gaćice? Pa ko još nosi to? To je bila pesma još pre 20 godina i Boga mi još uvek se sluša

"Nije još došao se*si biznismen"

- Da li se pojavio se*si biznismen? Zaista ih ima dosta, ali ja negde nisam onako, što se tiče privatnog emotivnog života, otvorena za neke nove priče. Mada kažu da se to ne planira. Ispunjena sam žena, dete, posao. Srećna sam - rekla je Goga.

Ona nije krila koliko je aktivna i koliko je njoj svaki dan lep, a onda se osvrnula i na to da kako gleda kada neko prepeva njenu pesmu. Detaljnije o svemu onome što je Goga rekla za "Blic" poslušajte u video prilogu u okviru teksta.

