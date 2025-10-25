ČIPKANI OGRTAČ, MARAMA I NAKIT NA NOZI: Ana Nikolić nakon pomirenja sa Raletom uživa na Maldivima (FOTO)

Pevačica Ana Nikolić i kompozitor Goran Ratković Rale nakon pomirenja častili su se luksuznim putovanjem i otišli na Maldive.

Ana Nikolić je sada na Instagramu podelila fotografije sa plaže i oduševila. Ona je bila u crnom kupaćem kostimu preko kojeg je nosila ogrtač za plažu sa čipkom na rukavima, na licu je imala sunčane naočare dok je kosu pokupila maramom. Morski autfit upotpunila je nanogicom sa školjkama.

Posetili smo Raletovu kuću na Avali

Podsetimo, ekipa "Blica" posetila je nedavno Raletovu kuću na Avali u kojoj navodno živi sa Anom nakon pomirenja.

Ana Nikolić je nedavno prijavila Gorana Ratkovića Raleta za nasilje, zbog čega je on dobio zabranu prilaska od 30 dana. Ipak, nakon skandala o kom je javnost brujala danima, par je očigledno izgladio odnose, te se pevačica sada uselila kod njega u kuću na Avali.

Autor: M.K.