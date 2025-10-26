ŠTA JE LOŠE U TOME ŠTO SAM ČUVALA STARIJE I BOLESNE LJUDE?! Emotivna ispovest naše pevačice koja se povukla sa javne scene: Ne stidim se ničega...

Anica Milenković nedavno je za Kurir govorila o svim temama i spekulacijama koje su se godinama provlačile kroz medije i otkrila istinu o svom privatnom i poslovnom životu.

Anica Milenković prvi put je nakon 16 godina govorila o svom privatnom životu, karijeri, usponima i padovima. Pevačica je nedavno nedavno ogolila dušu i priznala kroz kakvu agoniju je prolazila dok je vodila borbu sa sinom koji je rođen bez sluha. Godinama je trpela osude javnosti zbog viška kilograma, napuštanja estrade, iako nije znao njenu stranu priče i pozadinu povlačenja iz javnog sveta.

"U hrani sam lečila tugu i depresiju"

Anica je odlučila da javno progovori o svim bolnim temama i otkrije koliko je bila povređena u periodu kada je vodila možda najtežu životnu borbu i to za svoju decu.

- Prve loše priče bile su o mojoj kilaži. Posle terapija sina, operacije i svega tražila sam spas u hrani, ugojila sam se mnogo, ali ja to nisam ni krila. Izašla je moja slika sa jednog rođendana gde pevam i gde sam bila ogromna. Pisali su da sam nekada bila se*s bomba, a sada ne ličim na sebe... Tada sam prvi put na svom profilu na Fejsbuku objasnila šta se dešava... Ne da bih sebe opravdala, već da bih ukazala na ružan manir. Ne treba osuđivati neke stvari, ako ne znate. Sećam se da sam noćima spavala tako što sam mu držala ruke na kolenima, da se ne bi češao po ranama iza ušiju nakon operacije... Tada sam u hrani lečila i tugu i depresiju i sve ružno u mom životu... - govorila je Anica i otkrila sa kojom agonijom se suočila:

"Pričali su da me finansira bogataš"

- Pričali su da imam avione, kamione, vile jer živim u Americi. Da me finansira bogataš, a nikada ništa od toga nisam imala. Živela sam miran život sa čovekom koga volim, kad nije išlo, razišli smo se. Ali to je bilo bum jer sam ja javna ličnost. Svesna sam i sad da će neki ljudi reći da pametujem, ali ne interesuje me šta će reći. Otišla sam iz svega toga u normalan svet. Ja sam normalna žena, normalno obučena. Pronašla sam mir sa svojom decom. Verovatno je moglo mnogo toga u mom životu da bude bolje, ali nije verovatno sa razlogom. Mnogo mi je toga smetalo, samo da su me pozvali i pitali. Ja mogu da pričam, ima mnogo poučnih stvari. To što sam u Americi, ne znači odmah da sam se udala za bogataša. I u Americi se radi. Mene ljudi znaju tamo u najnormalnijem fazonu, navikli su na mene, znaju šta ja radim. Nemam šta da krijem... Ima kolega koje kažu da su napravili haos na turneji u Americi a nije tako, ja sam to odavno prevazišla... Nisam toliko izašla iz svega da ne mogu da shvatim sistem šoubiznisa, razumem. Ali bar da su mi rekli šta će izaći...

"Čuvala sam starije i bolesne ljude"

Anica je priznala da posao koji godinama radi izuzetno voli.

- Šta je loše u tome što ja čuvam starije i bolesne ljude? Šta je loše u tome što ih ja hranim, kupam, što brinem o njima? To su ljudi koji nemaju nikoga da ih pazi, ali su zaradili dovoljno da mogu da plate... Ja sam samo u periodu korone rekla da to radim, možda je moja greška što sam to tako rekla... Ali, ne stidim se ničega. To su ljudi koji su na kraju svog života, koji se vežu za mene. Takvu energiju imam. Mislim da svako treba jednom to da vidi, da shvati kako izgleda ciklus života... Nazivali su me socijalnim slučajem, a taj posao je jako dobro plaćen. Čistila sam kuće na Floridi, to je turističko mesto. Da, čistila sam kuće, da li je to nešto loše? Da li zbog toga treba da se prozivam ili loše osećam? Da li je čudno da neko ko je pevao u Grandu, bio se*s bomba sada drugačije živi? Ja se ponosim time što radim, ja radim pošten posao. Da li je nemoguće da se neko promeni i živi drugačije onako kako mu je život namestio? Samo treba novinari da me pitaju, sve ću reći... - rekla je pevačica i dodala:

- Meni je lepo, ja imam decu, prijatelje i ljude koje volim. Uživam u svakom danu i srećna sam. Sad kad vratim nazad, ja stvarno volim taj posao. To je human posao i nisam jedina koja to radi. Bilo bi lepo da se piše šta rade pevači i da se više priča o životnim stvarima. Ja volim da pevam, volim muziku, ja nisam prestala, ali estrada mi nije prioritet. Ranije me je sve to privlačilo danas ne.

Autor: Pink.rs