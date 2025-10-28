AKTUELNO

SLOBA RADANOVIĆ OTKRIO ISTINU O RALETU: Spomenuo i skandal s Anom Nikolić, evo kakav je kompozitor zapravo

Izvor: Kurir, Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen/Pink.rs ||

Sloba Radanović se osvrnuo i na haos koji je tada tresao domaću estradu.

Ana Nikolić i Goran Ratković Rale našli su se u centru skandala, kada su isplivale sve prljavštine iz njihovog odnosa. Nedugo zatim, Sloba Radanović se osvrnuo i na haos koji je tada tresao domaću estradu.

Foto: Pink.rs

"Raleta odlično poznajem"

- Ne bih sad ulazio ni u čiji krevet, privatan život, ali ja Raleta odlično poznajem. Moj je veliki prijatelj i znam da je to jedan od najboljih ljudi koje sam upoznao u svom životu po duši. U sebi nema ni trunku agresije, uvek sam verovao njemu i nastaviću da mu verujem. Sve je to u žaru ljubavi i emocije - poručio je Sloba.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Rale i Ana se pomirili

Pevačica Ana Nikolić prijavila je svog partnera Gorana Ratkovića Raleta za nasilje, zbog čega je on dobio zabranu prilaska od 30 dana.Ipak, nakon medijskog skandala o kojem se danima pričalo, čini se da je par očigledno izgladio odnose, te se pevačica sada takoreći uselila kod njega u kuću na Avali, pisali su mediji.

Autor: M.K.

#Ana Nikolić

#Goran Rale Ratković

#Skandal

#Sloba Radanović

