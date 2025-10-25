AKTUELNO

OVAKO JE PLANULA NJIHOVA LJUBAV! Saša Kovačević bio miljenik žena, a onda mu je Zorana ukrala srce: Svi detalji ljubavne priče (FOTO)

Saša Kovačević, posle 10 godina veze i zajedničkog života, zaprosio je svoju izabranicu Zoranu Tasovac, a njihova ljubavna priča jedna je od onih za koje mnogi kažu da je sudbina.

Saša Kovačević, poznat je kao miljanik žena, a svojevremeno je u emisiji "Amidži šou" otkrio kako je Zorana zarobila njegovo srce.

– Nećete vrovati, ali Zoranu sam upoznao preko Instagrama, nešto smo se tako lajkovali i ušli u konverzaciju, pa se posle i videli – bio je iskren Saša.

- Ona razume moj posao i to je normalno. Ono što nas održava je definitivno ljubav na prvom mestu, kao i sve što ide uz to, što je bitno da bi jedna veza uspela. Što se mene tiče, ova veza mi najviše prija iz kog god segmenta da gledam i ne bih je menjao zaista ni za šta - pričao je pevač ranije za domaće medije.

Ima ćerku sa Bogdanom Srejovićem

Zorana inače ima ćerku Iskru iz braka sa poznatim ugostiteljem iz Beograda Bogdanom Srejovićem.

- Iskra je moja ćerka, tako je doživljavam od prvog trenutka. Nisam joj biološki otac, ali je zovem svojim detetom. I sutra kad budem imao biološko, Iskra će biti moje prvo dete. Može da me zove kako poželi, ali je izabrala da budem njen 'papa'" - ispričao je svojevremeno Saša.

