Zavirite na gala feštu voditeljke Pinka! Goca Uzelac slavi rođendan u elitnom restoranu: Pogledajte magičnu dekoraciju, a evo ko se našao na spisku zvanica (VIDEO)

Novinarka i voditeljka informativne redakcije TV Pink Gordana Uzelac večeras je upriličila gala proslavu rođendana u jednom elitnom restoranu u srpskoj prestonici.

Slavljenica je na svojoj rođendanskoj proslavi zablistala u elegantnoj crnoj haljini koja joj savršeno pristaje, a svoj večerašnji stajling upotpunila je efektnim visokim potpeticama s kristalima, koji su njenom slavljeničkom autfitu dale posebnu notu.

Goca je rešila da današnji dan proslavi u krugu porodice i najbližih prijateljima, a na spisku zvanica našli su se direktor, glavni i odgovorni urednik portala Pink.rs Nemanja Pajić, voditeljka TV Pink Jovana Maksimović, novinar TV Pink Mladen Mijatović, istaknuti kreator Mladen Milivojević Baron i drugi.

Inače, slavljenica je mislila o svakom detalju, te je enterijer elitnog restorana specijalno dekorisan povodom njenog rođendana. Preovladava smaragdno zelena boja, a za osmišljavanje partija i dekoraciju koja ostavlja bez daha bio je zadužen poznati kreator Mladen Milivojević Baron.

Autor: D.T.