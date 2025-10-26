EMOTIVAN PRIZOR U PORODIČNOJ KUĆI ĐORĐA BALAŠEVIĆA U NOVOM SADU! Njegov sin Aleksa sve objavio: Bio bi ponosan da može ovo da vidi (FOTO)

Sin Đorđa Balaševića, Aleksa Balašević, na svom profilu na Instagramu objavio je sliku dvorišta svoje porodične kuće u Novom Sadu u kojoj je odrastao.

Na slici se mogao videti veliki bazen, dvorište i drvo pod kojim se igrala njegova ćerka, dok je Aleksina supruga Nikolina pazila na nju.

Emotivni prizor iz doma raznežio je sve, a mnogi su se složili da bi Đorđe Balašević bio ponosan i srrećan da može da vidi ovu scenu u svojoj kući.

"Bila je nevina, nije pila alkohol"

Podsetimo, ako su mediji pisali, Balaševićev sin Nikolinu je zaprosio u Izraelu, za šta je pola godine čekao dozvolu, Aleksa je naglasio koliko mu je Nikolina promenila život iz korena.

– Dok nju nisam upoznao, nisam bio toliko duhovno stabilan. Mislio sam da je dovoljno što imam grčko ime, što je moj pradeda slavio za vreme komunizma otvorenih prozora i što se pomolim pred spavanje. Postio sam danima, ali posle mamurluka. Radio sam stvari koje nisam smeo. Sve se promenilo kad sam sreo Nikanu. Bila je nevina, preobrazovana, postila je, pomagala starijima, umivala se na praznik Cveti i nije pila alkohol. Nije imala neprijatelje. Tada sam počeo da se osećam još jačim, jer pored sebe imam osobu koja sa mnom ide u borbu, na hodočašće i nemirnu Palestinu, ali i na Bahame – objasnio je jednom prilikom Balašević.

"Bog mi te je poslao"

Podsetimo, Aleksa se nedavno obratio ćerkici emotivnim rečima kada joj je bio rođendan.

- Srećan rođendan svemire moj beskonačni! Na današnji dan pre tri godine u 13:07 si mi dokazala ne samo da Bog postoji nego i da nas puno voli... Jer da nas ne voli ili ne primećuje, sigurno nam ne bi poslao tebe... Veru u ljudskom obliku - napisao je Aleksa na Instagramu.

