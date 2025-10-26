Jovana Jeremić brutalno uzvratila Veljku Ražnatoviću! Na njegove prozivke imala da mu poruči samo jedno: Između pojmova Cecin sin i Arkanov naslednik ume čovek da...

Voditeljka Jutarnjeg programa Televizije Pink, Jovana Jeremić nedavno je proslavila svoj rođendan u luksuznom restoranu u Beogradu, gde je priredila raskošnu žurku koja je trajala do ranih jutarnjih sati.

Uz muziku, bogatu trpezu i veselu atmosferu, najviše pažnje izazvao je njen neuobičajeni performans. Naime, pri ulasku u restoran Jovana je odlučila da prostor oko sebe poprska svetom vodicom, što je ubrzo postalo tema brojnih komentara i reakcija na društvenim mrežama.

Nakon što je Veljko Ražnatović na društvenim mrežama pokušao da ismeje Jovanin performans, voditeljka mu nije ostala dužna. Na svom Instagram profilu objavila je odgovor koji je ubrzo postao viralan.

Naime, Jovana je objavila storije na svom Instagramu i direktno se obratila Ražnatoviću:

– Prema stepenu inteligencije ide i razumevanje performansa. Ne očekujte od drugog ono čega nemate u sebi. Svako će pružiti samo ono što ima da da – napisala je Jeremić.

- Od Veljka možemo očekivati da dobro bije, jer mu je to profesija, ali ne i da razume upotrebu svete vode na mom nastupu. Zato neka se pozabavi svojim dvorištem, a moje neka prepusti najboljem baštovanu života – napisala je Jovana.

– Jadan je onaj koji mora da pljuje druge da bi privukao pažnju. Više ne ide pod sintagmom Cecin sin, pa sada pokušava da se približi kraljici šera kao njen fan. Kada budem želela da se bavim decom, tada ću još dece i roditi, poed ćerke. Do tada, Cecin sine, ćuti i udaraj. Za bolje nisi, a za početak si imao od koga da učiš – od oca, a ti , po svemu sudeći, bio si ponavljač - poručila je Jovana i na kraju dodala:

- Između pojmova Cecin sin i Arkanov naslednik zna čovek da se pogubi, posebno kada ti manjka svoje ličnosti. To je ozbiljan kompleks, i da, ne može mačku lavlja glava, ne stoji mu. Mačak ostaje zauvek mačak, a lav je gospodar džungle, rođen a ne stvoren - poručila je Jovana.

Autor: N.B.