Zagreb na nogama! Neda Ukraden napravila koncert za pamćenje: Pubilka sve vreme pevala njene hitove sa njom u glas

Muzička zvezda Neda Ukraden održala je sinoć spektakularan koncert u Zagrebačkoj areni, pred prepunim tribinama i publikom koja je tokom čitave večeri pevala svaku pesmu zajedno s njom.

Poznata pevačica, koja iza sebe ima višedecenijsku karijeru i brojne hitove, priredila je nezaboravnu muzičku noć ispunjenu emocijama, energijom i sjajnom atmosferom. Od prvog takta do poslednjeg bisa, publika je reagovala burnim aplauzima, dok je Neda nizala svoje najveće hitove „Šaj, rode, šaj“, „Ne da tebe tvoja Neda“, „Da se nađemo na pola puta“ i mnoge druge.

Poseban trenutak usledio je kada su se u Areni začuli prvi taktovi čuvene pesme „Zora je svanula“. Publika je ustala na noge i uglas pevala svaku reč, stvarajući atmosferu koju je pevačica vidno ganuto doživela.

Pevačica nije krila sreću zbog prepune Zagrebačke arene, a publika ju je konstatno nagrađivala ovacijama.

Uz Nedu su sve vreme bili njena ćerka Jelena i zet Predrag, kao i njihova deca, odnosno Nedini unuci Aleksandra i Neda i Dušan.

Koncert je završen uz višeminutne ovacije, a mnogi fanovi su nakon nastupa istakli da je Neda još jednom potvrdila zbog čega je smatraju jednom od najvećih muzičkih zvezda regiona.

Autor: N.B.