Evo kako se provodi Ana Nikolić na egzotičnoj destinaciji nakon drame sa Raletom: Pevačica uživa kao nikada do sada (FOTO)

Ana Nikolić uživa na egzotičnoj destinaciji posle burnog perioda. Nakon niza stresnih događaja i medijskih spekulacija o navodnom pomirenju sa bivšim partnerom Goranom Ratkovićem Raletom, pevačica Ana Nikolić odlučila je da napravi predah od svega i otputuje na Maldive.

Ana je podelila nekoliko kadrova sa odmora, a pažnju pratilaca privukla je fotografija na kojoj pozira na plaži u elegantnom jednodelnom kupaćem kostimu, ističući vitku figuru i duge noge. U okruženju tirkiznog mora i bujne prirode, pevačica je zračila mirom i zadovoljstvom, što su mnogi protumačili kao znak da je uspela da pronađe svoj unutrašnji balans.

U objavama se može videti i da je Ana uživala u vožnji bicikla kroz tropski pejzaž, dok su komentari fanova preplavili mreže podrškom i željama da nastavi da čuva svoj mir.

Podsetimo, javnost je prethodnih meseci pratila burna dešavanja između Ane Nikolić i Gorana Ratkovića Raleta, nakon što ga je pevačica prijavila za nasilje. On je tada dobio zabranu prilaska u trajanju od 30 dana. Kasnije su se pojavile glasine da su ponovo zajedno, jer je Ana navodno boravila u njegovoj kući na Avali.

Jedan od Aninih komšija kaže da ga nije obradovala vest o pomirenju.

– Posle svega što se desilo, ne treba da budu zajedno. Mislim da Anina porodica, majka i brat, nisu za to, ali se ne mešaju. Digli su ruke od njenih odluka. Ana je dobro, biće, ali nema ko da je usmeri – smatra ovaj komšija.

Autor: N.B.