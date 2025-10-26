AKTUELNO

Pukli joj silikoni, pala sa terase pa završila na operaciji: Naša pevačica preživela pakao, progovorila o teškom periodu

Pevačica Jelena Kostov bila je jedna od najpopularnijih "Zvezda Granda", a 2020. godine joj se život promenio kada su joj pukli silikoni, da bi nedugo zatim pala sa terase u vikendici na Goliji.

Jelena se proteklih godina prilično povukla iz javnosti, jako je posvećena porodici, a supruga ne voli da eksponira javno. O njenom životu najviše znamo putem mreža, a nedavno je podelila fotografiju i oduševila sve izgledom.

Jelena je prilikom pada sa visine od tri metra zadobila teške povrede - polomila je sedalnu kost zbog čega je imala hitnu intervenciju, a zatim se dugo oporavljala, te mesecima nije ustajala iz kreveta.

Ona je težak period ostavila iza sebe, a povrede koje je zadobila prilikom pada sa velike visine danas nisu vidljive.

- Definitivno najgori period je iza mene. Nerado o tome govorim, jer kada to činim ponovo se setim svega i proživljavam tu bol. Sada sam dobro, sve je na mestu, silikoni ne mrdaju, tu su - rekla je Jelena tada i dodala:

- Godina 2020. je bila katastrofalna, nevezano za koronu. Preživela sam pad sa velike visine, polomila sam jako zeznutu, sedalnu kost. Još uvek nije sve u redu, ali biće, nadam se. Treba puno vremena da se sve vrati u normalu, ali ja se ne dam.

Jelena je istakla da se nakon nesreće dosta promenila.

- Sve to što mi se dogodilo me je trgnulo, sada sam neka druga osoba, ne dozvoljavam stvarima koje su nebitne da me iznerviraju. Ljubav i podrška naših najbližih je od velikog značaja. Psiha je čudo. Drago mi je što sam shvatila koliko veliki krug prijatelja imam oko sebe. Sve se iskristalisalo u mom životu - rekla je za domaće medije.

