Ovo je bila poslednja rečenica koju je Šaban rekao Gordani! Pevačeva udovica se prisetila kobnog dana: Zagrlila sam ga, i dalje pamtim taj pogled

Udovica kralja narodne muzike Šabana Šaulića, Gordana Šaulić otkrile je da i danas pamti poslednju rečenicu koju joj je izgovorio pre tragedije.

Naime, legendarni pevač Šaban Šaulić je stradao u teškoj saobraćajnoj nesreći pre šest godina. Njegova supruga Gordana Šaulić otkrila šta joj je muž rekao pre teške nesreće.

- Znam da sam samo na pola dvorišta došla i zagrlila ga, pitala sam ga ‘Da li si zaboravio nešto’, a on kaže ‘Ma ne, ne, samo gledam’. I to mi je tako ostalo, to ‘samo gledam’, taj pogled i ta rečenica su mi negde u glavi– ispričala je Goca nedavno i dodala da njenu tugu leče deca i unuci.

- Rano ustajem, jutarnju kafu pijem sama, na miru, dok gledam dnevnik. Rano ujutru volim da sam sama sa svojim mislima. Onda kreće dan, imam kumu sa kojom provodim dosta vremena. Trudim se da otputujem u Cirih da vidim Mihajla i nejgovu porodicu. Sad nam je praksa da u februar za moj rođendan idemo u Rim, sad ćemo nas tri u Cirih, to su neka naša putovanja. Gde idu deca idem i ja– ispričala je Šabanova supruga Goca.

Podsetimo, Gordana Šaulić je nedavno gostovala u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" u kojoj je govorila o poslednjem razgovoru sa Šabanom.

- Mi smo se čuli negde oko jedan, pola dva, dosta kasno je nešto taj koncert počinjao i on kaže: "Trebao sam davno da krenem da pevam, ovde je nešto, neka gužva, neki narod, nikako da krenem da odradim to". On je menjao kartu trebao je da se vrati preko Beča, kako se inače vraćao, međutim on je promenio kartu i to je jedino mesto bilo u avionu i direktan let iz Dizeldorfa. Kažem mu "imaš 160 km Bielefeld-Dizeldorf rano je mnogo", "Ma", kaže: "Ne mogu da se cimam više preko Beča". Tako da je jurio tu kartu i uzeo je tu kartu i da krene ranije i što ranije, ne znam, negde samo da se krene - priseća se Gordana.

Gordana je tog jutra zvala Šabana, ali odgovora nije bilo.

- Ja sam se dosta rano probudila i već sam počela da ga zovem negde oko deset do šest možda, pretpostavljam da je trebao već da krene na aerodrom. Ne javlja se i zvoni telefon i ne javlja se, onda zovem tog našeg kuma kom isto zvoni telefon, ne javlja se i onda mene već hvata neka panika. Neprirodno je da se ne javlja i već to prolazi vreme i pogledam na telefonu reko da vidim kad sleće taj Dizeldorf i vidim sve avione, interesantno, samo taj let mi se nije pojavio. Zovem ženu koja je tad radila avionske karte, koju probudim u nedelju ujutru i kažem "je l' taj Dizeldorf otkazan, je l' se tu nešto desilo", ona kaže: "Nemam pojma, ja sam u krevetu, šta desilo", ja joj kažem da ne mogu dobijam Šabana, morao je biti na aerodromu. I u jednom momentu, onda tako u toj, u tom ludilu, jurnjavi, samo mi se pojavi na Viberu slika kuma koji onako nekim suludim glasom, uvijen u nešto belo, mi objašnjava, ja mislim da su se oni tukli, da je njih neko prebiio u toj diskoteci, jer ovaj nešto mumla i samo u jednom momentu kad je na nemačkom pitao doktora: "Gde je Šaban Šaulić, to mi je brat?", ja sam shvatila da se nešto desilo. Izgubila se veza i ja sam onda krenula unezvereno, ne znam koga da zovem, šta da radim, koga da pitam na kraju šta se desilo, šta je bilo.

Autor: N.B.