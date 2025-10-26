Emotivna fotka brata Marije Šerifović i njenog sina: Moja zlatna šiška (FOTO)

Danijel Pavlović, brat Marije Šerifović proveo je vreme sa malenim Mariom, a onda je sve objavio na mrežama.

Danijel Pavlović je bio kod sestre Marije kako bi se sa naslednikom Šerifovića poigrao i kadar iz njihovog doma raznežio je mnoge.

Mario Šerifović sedeo mu je u krilo i mazio po bradi, dok je Danijel konstantno slao poljupce i igrao se sa njim.

- Moja znatna šiška - napisao je on u opisu fotografije.

Pre nekog vremena je Danijel govorio o odnosu sa sestrom Marijom:

- Sa Marijom ne provodim toliko vremena. Daleko živimo, ona, evo, ode u Dubai sa sinom Marijom, budu tamo na 21. spratu, a ja se liftom ne vozim! Kad je kod Verice, da mogu peške, onda se vidimo. Mario je hiperaktivan, šou je dete! Marija je smekšala definitivno, promenila se. Verica je potpuno fokusirana na unuka... Bio bih gost Mariji na nekon koncertu, što da ne? - naveo je za "Blic".



Autor: N.B.