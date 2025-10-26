Spreman sam: Bane Mojićević najavio nove pesme, pa otkrio da bi voleo da okupi svoje kolege iz muzičkog takmičenja

Uživo u Premijeru vikend specijal uključila se reporterka Katarina Rogojević.

Katarina se nalazi na aerodromu gde je razgovrala sa Banetom Mojićevićem o nastupima van granica naše zemlje.

- Ja nisam bio medijski aktivna neko vreme, ali bio sam vredan i radan na terenu, a to je najvažnije. Ja nastupam svuda, i u klubovima i na privatnim veseljima - rekao je Bane pa je otkruio da li je imao problem sa nekim kolegom jer ih je imitirao:

- Ma ne naravno, ja imitiram samo moje drage kolege sa kojima se družim, to je sve šala i oni to cene - rekao je Bane.

On se ovrnuo i na svoj prvi solistički kocnert:

- Sprema se, za mesec dana će biti prvi kocnert, drago mi je što ćemo se družiti to veče, moji dragi ljudi. Najvažniji, voljeni ljudi, moja porodica, deca oni će biti u prvom redu, naravno i prijatelji i drage kolege - rekao je Bane pa je dodao:

- Moja deca su već neko vreme svesna čime se ja bavim i to im je normalno, a sada im je još draže jer tata pravi koncert, oni su bili sa mnom na koncertima dragih kolega, a sada se i oni raduju jer će biti u prvim redovima.

- Na koncertu će se naći meni dragi prijatelji i kolege sa kojima sa delio mnogo lepih momenata, iskreno ja bih voleo da okupim svoju kolege, celu prvu postavu Zvezda Granda, ne mora na bini, već da budu tu, i meni bi bilo jako drago. Ja sada spremam album, pred koncert ću objaviti par pesama, da budu uvertira.

Autor: N.B.