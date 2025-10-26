AKTUELNO

Domaći

OŽENIO SE MC STOJAN: Reper stao na ludi kamen sa tajanstvenom crnkom (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/mc_stojan ||

Šokirao mnoge!

Popularni muzičar MC Stojan danas je stao na ludi kamen, a kako je objavio na svom Instagramu on i njegova sada već supruga venčali su se kod matičara.

Foto: Instagram.com/mc_stojan

Par se po svemu sudeći obavio intmno venčanje sa najbližom porodicom i prijateljima, a po slikama koje je Stojan objavio na svom Instagramu, on i njegova izabranica ne skidaju osmeh sa lica.

Foto: Instagram.com/mc_stojan

MC Stojan je dosad bio poznat po svom privatnom životu koji retko deli sa medijima, pa je ova vest iznenadila mnoge fanove. Ipak, brojni pratioci su mu uputili čestitke i želje za srećan zajednički život.

Foto: Instagram.com/mc_stojan

Autor: N.B.

#MC Stojan

#Reper

#pevač

#svadba

#Ženidba

