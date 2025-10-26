OŽENIO SE MC STOJAN: Reper stao na ludi kamen sa tajanstvenom crnkom (FOTO)

Šokirao mnoge!

Popularni muzičar MC Stojan danas je stao na ludi kamen, a kako je objavio na svom Instagramu on i njegova sada već supruga venčali su se kod matičara.

Par se po svemu sudeći obavio intmno venčanje sa najbližom porodicom i prijateljima, a po slikama koje je Stojan objavio na svom Instagramu, on i njegova izabranica ne skidaju osmeh sa lica.

MC Stojan je dosad bio poznat po svom privatnom životu koji retko deli sa medijima, pa je ova vest iznenadila mnoge fanove. Ipak, brojni pratioci su mu uputili čestitke i želje za srećan zajednički život.

Autor: N.B.