On je bio veliko lice naše muzičke scene: Heni progovorio o načinu na koji stvara pesmu, pa pomenuo Halida Bešlića

Reporterka Katarina Rogojević uključila se uživo u Premijeru Vikend specijal sa Henije.

Na samom startu razgovora Heni je otkro kako se oseća nakon što je objavljen treći duet sa Breskvicom:

- Moram da kažem da mi je mnogo drago da se publici sviđa, ali meni je omiljeni duet Sava i Dunav. Iskreno drago mi je da publika ceni naš rad. Ova pesma je uklopljena u našu trilogiju, mada ja volim da mešam žanrove, meni je najzanimljivije da radim muziku za koju nisam siguran da ću uspeti da napravim - rekao je Heni pa je otkrio da bi voleo nekada da Breskvica i on naprave album i koncert:

- To bi bilo jako lepo da se desi, ali moram da kažem da Popov i ja snimamo zajednički album, to je neki naš fazon i to će ujedno biti moj album i naš zajednički album. Nas dvojica smo krenuli zajedno da sarađujemo i eto nastao je album - dodao je Heni.

- Moram da kažem da neke pesme nastanu brzo, a za neke pesme treba vremena. Svaka pesma zahteva svoju priču, svoj tekst, svoju muziku, tu nema pravila. Ja muziku stvaram na poseban način i to tako mora - rekao je Heni pa se osvnuo na odlaganje pesme sa Breskivcom zbog smrti Halida Bešlića:

- Ja iskreno nisam poznavao Halida Bešlića, a on je bio jedno veliko lice naše muzilčke scene i to se od nas očekivalo.

