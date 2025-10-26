AKTUELNO

Domaći

TO JE PLEH ORKESTAR, BEND ZA SAHRANE: Milić Vukašinović brutalno opleo po Goranu Bragoviću, tvrdi da je UNUŠTIO potencijal BIJELOG DUGMETA: Pare ljude kvare!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije ''Premijera vikend specijal'', reporter Nemanja Vujičić razgovarao je sa Milićem Vukašinovićem.

Foto: TV Pink Printscreen

Kako danas gledate na Bijelo dugme?

- Nije ni nalik onome nekad. Jasno, istinski jadno. To što se događa sa njima je strašno. Sada zvuče kao neki provincijalski bend. Kada je trebalo da se radi svetska turneja, on da bi sačuvao pare, poveo je onaj bend za sahrane. Na bilbordima je bio najavljen Alena Islamovića i Gordana Bregovića, a nije došlo dovoljno publike. Gorac se dosetio toga, pa je zvao svoj ''pleh orkestar'', a ne puni sastav, te se tada videlo da je prevario sve. On mene nikada ne bi više zvao, jer sam ja sve obelodanio i rekao da je varao ljude, to je istina. Njemu je samo bitno da uzme pare, a to što je to pleh orkestar slao i ljudi se razočarali, to je druga stvar. Danas, posle toliko godina, nije pleh orhestar, ali veze nemam sa Bijelim dugmetom.

Ko je po Vašem mišljenju najveća zvezda tih vremena?

- Bijelo dugme je bilo najjače, to je isitina. Da se nastavilo kvalitete s početka karijete, to bi bilo to, pravi sjaj.

Foto: TV Pink Printscreen

Da li je isitna da su unutar benda imali najviše nesuglasica na turnejama?

- To da, jeste. Ne znam sada da li se išta dešava. Pare ljude kvare, uvek ih pokvare.

Kako je sada vaše zdravstveno stanje?

- Imao sam bolove velike. Stopalo nije moglo da procirkuliše, bilo je problematično. Nije mi lako. Moja žena, moja ljubav mene čuva. Kad dobijem novu protezu, nadam se da će biti sve kako treba.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

#ELITA

#ZADRUGA ELITA

#učesnici

POVEZANE VESTI

Domaći

ONA JE MAĆEHA, A NE MAJKA: Zoran Ramović brutalno osolio po Siti, smatra da je uništila Neriovo detinjstvo i život: ONA JE SRAMOTA ZA ŽENU! (VIDEO)

Zadruga

Rešio da stane na put lažima! Nerio demantovao Aneli, tvrdi da je Sita podigla sve pare sa njegovog štednog računa i da ga je OTERALA U DUGOVE: Ja sam

Domaći

DŽEHVA JE MALA I ZDEPASTA: Đekson brutalno UDARIO po kolegama! Opleo i po Vojažu, a Barbaru Bobak kovao u zvezde! (VIDEO)

Zadruga

Kako li će reagovati kad ovo sazna?! Milosava uvidela pozitivnu promenu kod Alibabe otkako je Aneli ušla, Ivan opleo po njemu (VIDEO)

Domaći

On moli za ljubav: Bivši zadrugar brutalno opleo po Ša, pa dao sud o venčanju Mione i Stanislava! (VIDEO)

Zadruga

Od prvog dana nisam bio za Milicu i Boru i bio sam u pravu: Mića ponovo dočekao da sve dođe na njegovo, pa opleo po vezama u rijalitiju: Sve mi je to