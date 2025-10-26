TO JE PLEH ORKESTAR, BEND ZA SAHRANE: Milić Vukašinović brutalno opleo po Goranu Bragoviću, tvrdi da je UNUŠTIO potencijal BIJELOG DUGMETA: Pare ljude kvare!

Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije ''Premijera vikend specijal'', reporter Nemanja Vujičić razgovarao je sa Milićem Vukašinovićem.

Kako danas gledate na Bijelo dugme?

- Nije ni nalik onome nekad. Jasno, istinski jadno. To što se događa sa njima je strašno. Sada zvuče kao neki provincijalski bend. Kada je trebalo da se radi svetska turneja, on da bi sačuvao pare, poveo je onaj bend za sahrane. Na bilbordima je bio najavljen Alena Islamovića i Gordana Bregovića, a nije došlo dovoljno publike. Gorac se dosetio toga, pa je zvao svoj ''pleh orkestar'', a ne puni sastav, te se tada videlo da je prevario sve. On mene nikada ne bi više zvao, jer sam ja sve obelodanio i rekao da je varao ljude, to je istina. Njemu je samo bitno da uzme pare, a to što je to pleh orkestar slao i ljudi se razočarali, to je druga stvar. Danas, posle toliko godina, nije pleh orhestar, ali veze nemam sa Bijelim dugmetom.

Ko je po Vašem mišljenju najveća zvezda tih vremena?

- Bijelo dugme je bilo najjače, to je isitina. Da se nastavilo kvalitete s početka karijete, to bi bilo to, pravi sjaj.

Da li je isitna da su unutar benda imali najviše nesuglasica na turnejama?

- To da, jeste. Ne znam sada da li se išta dešava. Pare ljude kvare, uvek ih pokvare.

Kako je sada vaše zdravstveno stanje?

- Imao sam bolove velike. Stopalo nije moglo da procirkuliše, bilo je problematično. Nije mi lako. Moja žena, moja ljubav mene čuva. Kad dobijem novu protezu, nadam se da će biti sve kako treba.

Autor: S.Z.