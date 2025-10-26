Da li prepoznajete pevača i pevačicu sa fotografije? Snimak nastao 1998. godine, on totalno neprepoznatljiv (FOTO)

Nećete verovati koliko se imidž pevača i pevačice promenio tokom poslednjih godina!
Prijateljstva i zajednički nastupi pevača na estradi obeležavali su decenije za nama, a na jednom od Pinkovih okupljanja našli su se i Nada Topčagić i Radiša Trajković Đani.
Tada je nastala jedna od retkih fotografija sa početka Đanijeve karijere na kojoj pevač izgleda sasvim drugačije, a Nada takođe ima potpuno drugačiji imidž na fotografiji koja sledi.
Iako je Đani nekada imao gustu crnu kosu, danas je prepoznatljiv po svom imidžu i šalama koje često kruže na račun njegove frizure i imidža.
Nada Topčagić nekada je imala šiške i izgledala mnogo mlađe, a danas su ipak godine i naporan posao ostavili traga na njenom licu.
