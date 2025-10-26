HIT PAPARACO! NEOČEKIVAN POTEZ NAŠEG PEVAČA: Sleteo na aerodrom pa ušao u autobus, svi ostali u šoku (FOTO)

Poznati pevač Bane Mojićević iznenadio je sve prisutne kada se, po izlasku sa beogradskog aerodroma, odlučio da se, umesto automobilom ili taksijem, provoza gradskim autobusom.

Naš fotoreporter zabeležio je Baneta kako, u opušenom izdanju i s osmehom na licu, izlazi iz aerodromske zgrade noseći ručni prtljag. Pevač je bio raspoložen, nasmejan iako je veče pre nastupao u inostranstvu.

Nekoliko minuta kasnije, Mojićević je iznenadio prolaznike kada je seo u autobus gradskog prevoza, što je prizor koji se retko viđa kada su poznate ličnosti u pitanju.

Kako saznajemo, pevač je tek sleteo iz inostranstva, gde je imao nastupe, a u kratkom razgovoru sa ekipom „Premijere vikend specijal“ otkrio da priprema nov album i prvi solistički koncert.

- Sprema se, za mesec dana će biti prvi kocnert, drago mi je što ćemo se družiti to veče, moji dragi ljudi. Najvažniji, voljeni ljudi, moja porodica, deca oni će biti u prvom redu, naravno i prijatelji i drage kolege - rekao je Bane pa je dodao:

- Na koncertu će se naći meni dragi prijatelji i kolege sa kojima sa delio mnogo lepih momenata, iskreno ja bih voleo da okupim svoju kolege, celu prvu postavu Zvezda Granda, ne mora na bini, već da budu tu, i meni bi bilo jako drago. Ja sada spremam album, pred koncert ću objaviti par pesama, da budu uvertira.

Bez obzira na uspeh i popularnost, pevač očigledno ostaje skroman i prizeman, što je, sudeći po komentarima njegovih fanova, samo još jedan razlog zbog kojeg ga publika toliko voli.

Autor: N.B.