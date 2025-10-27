HIT PAPARACO! Poznati pevač nastupa širom dijaspore, mnogo zarađuje, a vozi se GRADSKIM PREVOZOM: Uhvatili smo ga u nezgodnoj situaciji (FOTO)

U redovnom nedeljnom patroliranju beogradskim aerodromom "Nikola Tesla" zatekli smo pevača Branislava Baneta Mojićevića.

Naime, Bane se vraćao sa jednog od nastupa koji je tokom vikenda održao u inostranstvu, a onda je sve šokirao svojom pojavom na aerodromu.

Pevač se pojavio i potpuno ležernoj garderobi koja mu je sigurno bila udobna tokom putovanja do Beograda, a na njegovom licu nije bilo ni traga umora posle održanih nastupa za vikend.

Bane je sve iznenadio kada se ka svom domu od aerodroma uputio ni manje ni viče gradskim prevozom.

Bane je uredno sačekao autobus gradskog prevoza koji a obraća od aerodroma do grada i bez problema se uputio ka domu ne obraćajući pažnju na brojne ljude koji ga okružuju, a poznaju ga sa malih ekrana.

Podsetimo, Bane je danas govorio za emisiju "Premijera-vikend specijal" i oktrio da će proslaviti 20 godina karijere velikim koncertom.

- Na koncertu će se naći meni dragi prijatelji i kolege sa kojima sa delio mnogo lepih momenata, iskreno ja bih voleo da okupim svoju kolege, celu prvu postavu Zvezda Granda, ne mora na bini, već da budu tu, i meni bi bilo jako drago. Ja sada spremam album, pred koncert ću objaviti par pesama, da budu uvertira -rekao je Bane.

Autor: M. V.