AKTUELNO

Domaći

Tamara Milutinović zasijala na beogradskom aerodromu, a u rukama nosi PAPRENO SKUP KOFER! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Neočekivan prizor na beogradskom aerodromu! Pevačica pokazala da ne štedi ni kada su putovanja u pitanju

Ekipa portala Pink.rs ove nedelje dočekala je posnate ličnosti koje su tokom vikenda nastupale širom dijaspore.

Pevačicu Tamaru Milutinović uhvatili smo dok je izlazila sa aerodroma "Nikola Tesla". Nju su svi primetili svi predstavnici sedme sile koji su se tamo našlki, ali i prolaznici.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Tamara se pres našim kamerama našla u zavodljivoj odevnoj kombinaciji u kojoj joj nije bilo lako i udobno putovati, ali je pred paparacima sijala.

U rukama je nosila pasoš, torbu i kofer koji je privukao veliku pažnju zbog svoje vrednosti.

 Naime, elegantnoj odevnoj kombinaciji, dodatak u vidu čuvenog LV prtljaga privukao je pažnju svih prisutnih. Ovakav komad na zvaničnoj stranci brenda košta oko 1.300 evra, te je Tamara još jednom pokazala da ima istančan ukus kada su stvari i modni brendovi u pitanju, ali i da nje štedi.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Autor: M. V.

#Estrada

#Kofer

#Louis Vuitton

#Tamara Milutinović

#pevacica

#stajling

POVEZANE VESTI

Domaći

ŠOK! Poznati pevač nastupa širom dijaspore, a vozi se GRADSKIM PREVOZOM: Uhvatili smo ga u nezgodnoj situaciji (FOTO)

Politika

VANREDNA SITUACIJA NA BEOGRADSKOM AERODROMU! Avion Donalda Trampa Juniora stavljen pod posebnu kontrolu službi

Hronika

Mađarica pala sa 27 kilograma marihuane na beogradskom aerodromu

Domaći

MARKO MILJKOVIĆ UHAPŠEN NA AERODROMU: Lunin muž se oglasio i otkrio šta se dogodilo

Domaći

VOZNI PARK ANE SEVIĆ VREDI 400.000 EVRA! Pevačica i njen suprug su ove automobile platili papreno (FOTO)

Domaći

NAŠU PEVAČICU NIKO NIJE PREPOZNAO: Prošetala u plišanoj trenerci aerodromom bez trunke šminke (FOTO)