Tamara Milutinović zasijala na beogradskom aerodromu, a u rukama nosi PAPRENO SKUP KOFER! (FOTO)

Neočekivan prizor na beogradskom aerodromu! Pevačica pokazala da ne štedi ni kada su putovanja u pitanju

Ekipa portala Pink.rs ove nedelje dočekala je posnate ličnosti koje su tokom vikenda nastupale širom dijaspore.

Pevačicu Tamaru Milutinović uhvatili smo dok je izlazila sa aerodroma "Nikola Tesla". Nju su svi primetili svi predstavnici sedme sile koji su se tamo našlki, ali i prolaznici.

Tamara se pres našim kamerama našla u zavodljivoj odevnoj kombinaciji u kojoj joj nije bilo lako i udobno putovati, ali je pred paparacima sijala.

U rukama je nosila pasoš, torbu i kofer koji je privukao veliku pažnju zbog svoje vrednosti.

Naime, elegantnoj odevnoj kombinaciji, dodatak u vidu čuvenog LV prtljaga privukao je pažnju svih prisutnih. Ovakav komad na zvaničnoj stranci brenda košta oko 1.300 evra, te je Tamara još jednom pokazala da ima istančan ukus kada su stvari i modni brendovi u pitanju, ali i da nje štedi.

Autor: M. V.