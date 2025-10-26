NE VADI TOMPUS IZ USTA! Uslikali smo Aca Pejovića u neočekivanom izdanju na beogradskom aerodromu: Evo šta je uradio čim nas je ugledao (FOTO)

Ekipa portala Pink.rs ove nedelje dočekala je posnate ličnosti koje su tokom vikenda nastupale širom dijaspore.
Pevača, Acu Pejovića uhvatili smo na aerodromu, gde je skrenuo pažnju medija i polaznika svojom pojavom.
Pejović se užurbano kretao ka automobilu koji ga je sve vreme čekao na aerodromu.
Pevač je odmah po izlasku sa aerodroma u zoni gde je dozvoljeno konzumiranje nikontinskih proizvoda upalio tompus i uputio se ka gradu, a ceo proces je ubrzao kada je video kamere.
Podsetimo, pevač Aco Pejović godinama nosi titulu miljenika žena, a malo ko zna da je u jednom periodu vodio borbu sa viškom kilograma. Pevač je u jednom trenutku imao 100 kilograma.
Autor: M. V.