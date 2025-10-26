AKTUELNO

Domaći

NE VADI TOMPUS IZ USTA! Uslikali smo Aca Pejovića u neočekivanom izdanju na beogradskom aerodromu: Evo šta je uradio čim nas je ugledao (FOTO)

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Ekipa portala Pink.rs ove nedelje dočekala je posnate ličnosti koje su tokom vikenda nastupale širom dijaspore.

Pevača, Acu Pejovića uhvatili smo na aerodromu, gde je skrenuo pažnju medija i polaznika svojom pojavom.

Pejović se užurbano kretao ka automobilu koji ga je sve vreme čekao na aerodromu.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Pevač je odmah po izlasku sa aerodroma u zoni gde je dozvoljeno konzumiranje nikontinskih proizvoda upalio tompus i uputio se ka gradu, a ceo proces je ubrzao kada je video kamere.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Podsetimo, pevač Aco Pejović godinama nosi titulu miljenika žena, a malo ko zna da je u jednom periodu vodio borbu sa viškom kilograma. Pevač je u jednom trenutku imao 100 kilograma.

Autor: M. V.

#Aco Pejović

#Aerodrom

#Estrada

#pevač

