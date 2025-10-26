ISPUNILA SAM OČEVU ŽELJU: Jovana Jeremić otkrila da li je zaljubljena, progovorila o rođendanu, pa pomenula Veljka Ražnatovića: Napao me je bez razloga

Voditelj i reporter Nemanja Vujičić uključio se uživo u Premijeru Vikend specijal sa voditeljkom jutarnjeg programa Televizije Pink, Jovanom Jeremić.

Sa samom startu razgovora Nemanja je upitao Jovanu kako se oseća:

- Jako sam lepo, bio mi je lep vikend, jutarnji mi je bio lep. Promenili smo malo koncept, nema toliko politike i sve je lepo.

Jovana je otkrila u kakvom je odnosu sa svoje dve velike bivše ljubavi:

- Ja važim za ženu koja nikada svoje mostove ne spaljuje. Nemam ja puno biviš, imala sam dve velike ljubavi sa Vojom i Draganom, oni su moji pravi prijatelji. Dragan i ja se nikada nismo posvađali mi smo u fenomenalnom odnosu. Nisam tip osobe koja će zakrviti sa bivšim partnerom, bitno je prvo da budemo prijatelji pa sve ostalo, ako smo prijatelji od starta, bićemo i nakon raskida, mi nikada nismo prekinuli kontakt. Ja kada ustanem pozovem prvo Voju, pa pozovem Dragana, Voja ima partnerku i ja nju mnogo volim, i čujemo se redovno, a za Dragana ne znam - rekla je Jovana pa je otkrila da li je i dalje u vezi sa Draganom:

- Nema šta ja da se pravdam, oni su došli kao bivši na rođendan i to je to, ali rođena sestra mog oca se dva puta udavala za istog čoveka, ja sam otvorena za sve lepo i kvalitetno u životu, i to je tako, Bog određuje moju sudbinu - rekla je Jovana i otkrila da li je zaljubljena:

- Ne mogu da ti kažem da li sam zaljubljena, ostaviću vas u neznanju. Moram da kažem da meni niko neće uticati na život pa ni moja ćerka. Mene zanima da li ljude zanima još nečiji privatni život sem mog i Nataše Bekvalac.

Jovana je otkrila šta je dobila na poklon od Dragana a šta od Voje:

- Od Voje sam dobila pidžamu, a od Dragana narukvicu i telefon, narukvicu nosim kao amajliju. Dragan je oduševio odelom kao moja kombinacija,a to je bilo neplanirano, a pored toga Voja koji je bio gospodin. Mene su svi ispoštavali, a vodica je služila da objasnim svim vešticama da meni njihova magija ništa ne može, ja sam Božije dete. - rekla je Jovana pa otkrila koliko joj je prethodna godina bila teška:

- Jeste, bila je teška, ali sve se videlo i pokazalo. Sazrela sam, ne odustajem, jača sam nego ikada. Pokazala sam zube, moram da kažem za napad Veljka Ražnatovića, malo mi je krivo zbog toga, jer ja poštujem i Cecu i njegovog pokojnog oca, nije trebalo to da uradi i da komentariše. Zna kako je njegovoj majci bilo teško, ona je bila u zatvoru a ja sam nosila majicu sa Cecinim likom, ja njega volim i poštujem, i verujem da se malo pogubio između Cecinog sina i Arkanovog naslednika, ali rešiće se sve.

Jovana je rekla da li je ispunila očevu želju:

- Moj otac je hteo da moja majka ima svoju nekretninu i mi smo to uradili ona je bezbedna. Moja Oglica je jaka žena, ona je sjajna, opasna je kao i ti Nemanja - rekla je Jovana.

