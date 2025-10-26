POTRESLO GA JE... Andrena Čekić progovorila o Darku Laziću, pa priznala sve o LJUBAVNOM ŽIVOTU: TO MORA DA KLINKE...

Andreana Čekić progovorila o kumu i ljubavnom životu!

U novom izdanju emisije "Premijera-vikend specijal", Andreana Čekić otkrila je kako izgleda nedelja i njenom domu, pa progovorila o emotivnom statusli, novom albumu, ali i kumu Darku Laziću.

- Ako subotom radim, nedelja prođe u putovanju, a sinoć sam pevala u Beogradu i danas je nedelja ono što treba da bude, odmaram i idemd a se vidim sa prijateljima -rekla je Andreana, pa progovorila o ljubavnim odnosima.

- Malo je čudna situacija, svuda je tako i klubovi se zatvaraju, ali biće bolje. Radimo svi, ali ne u onoj količini, a meni ne smeta, ja volim da uživam. Ne uživam sa jačom polovinom i nemam dečka, imam muško društvo. Viđam se sa saradnicima, imamo promene u bendu i družimo se na probama, ja se samo družim i ništa više. Ja sam željna ljubavi, a nema ljubavi. Pišu mi momci, ali ne mogu da s zaljubim preko društvene mreće, to mora da se desi uživo, da klikne i da osetim da je neko moja srodna duša. Mora neko da mi priđe ili da priđem na poseban načim -rekla je Andreana i dodala:

- Davala sam šanse istom čoveku, ali bitno je da dam šansu ljubavi u koju još uvek verujem. Generalno, mislim da me čeka nešto lepo. Ja sam za zdrav razvod kad ljubavi nema, to je jedina istina.

Andrena je govorila i o kumu Darku Laziću i nedaćama kroz koje je prošao

- Dobro mi je kum, ne plašim se za njega, ali razmišljam o njemu. Mi se stalno čujemo i volim kda je srećan. Potreslo ga je sve emotivno, on je veliki dečko i preživeo je sve i svašta. Tek ima 33 godine i proživeo je više nego to bi 100 ljudi zajedno. Mislim da će sad da se povuče i radi neke stvari drugačije -rekla je Andreana.

Zadovoljna je novim albumom i smatra da AI ne može da napiše pesmu

- Ja sam prezadovolja i sve pesme se sve više slušaju. Narod je željan emocoje i kvalitetne balade. Džabe dobar glas ako nemaš dobru pesmu. Čim su prve AI stvari izašle, ja sam čačkala i pokušala da ga nagovorim da napiše pesmu u stilu Marine Tucaković. Pogreši izraze i stavi reči koje ne postoje, još AI nije spreman da zameni Marinu, Braju i Kostića, može da služi za dobru ideju -rekla je Andreana.

Autor: M. V.