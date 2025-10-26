GOGA SEKULIĆ IDE NA OPERACIJU! Priznala da ostvaruje sve što je planirala sa Marinom Tucaković i otkrila detalje novog biznisa: Evo koliko će zarađivati

Goga otkrila detalje novog biznisa!

U novom izdanju emisije "Premijera-vikend specijal", pevačica Goga Sekulić pojavila se sa velikim naočarama za vid i u samom startu otkrila da se spremna za operaciju laserskog skidanja dioptrije. Goga je govorila o novom albumu, pemsma, ali i o privatnom biznisu.

- Ja ne mogu da se žalim, gde god sam radila bilo je opravdano, a publika zadovoljna. Ne moram da radim pet puta nedeljno, ja sam okej da radim subotom. Odgovara mi da budem i sa detetom, spremam novi album jer prošli nisam uspela da promovišem. Pesme koje sma čula, za njima sam tragala, da uozbiljim karijeru, pronašla sam od sevdaha do repa, biće i svega. Možda singl do kraja godine, a album do rođendana, negde kraj februara -rekla je Goga i dodala:

- Meni mnogo toga leži, ali sa godinama kada sam zrelija trebam ostati verna svom stilu, ali nisma pokazala sve što mogu i znam. Marinine tekstove nemam, ali Laćina dva imam, neću ga uvrstiti u ovaj album jer ne bih da mešam ekipe. Volela bih da te dve pesme za koje sam demo snimila od Laće da izdam. Uzbuđena sam, a što se tiče Marine bio je plan, a mi uradi Goga fazon i neku promenu, zreliju Gogu.

Progovorila o novom biznisu

- Krenulo je kao šala, govorila sam da pljevaljski sir održava mladost, razmatramo i videćemo. Svuda je kilogram preko deset evra, a ja ću da spustim cemu, oko 900 dinara -kaže Goga.

- Ti što diktoraju tempo, oni taju kratko, cenim i poštujem zvezde, oni nisu kao Čola, Brena, Ceca... Oni gde god se pojave zaradiće pare, ali teško ej ostati i opstati, ja mogu da izdam albume i da mi bude pesma kvalitetna, ali ako ne pogodim pesmu publika se vraća na prethodne pesme -rekla je o nastupima i kolegama sa estrade.

Autor: M. V.