NE PRESTAJE DA IZNENAĐUJE! Tea Tairović zapalila mreže fotkom na motoru: Obučena u crnu kožu ostavlja sve bez daha (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Jedna od najvećih mladih muzičkih zvezda na domaćoj sceni, Tea Tairović, ponovo je u centru pažnje!

Nakon što je svojim albumom "Aska" pomerila granice na regionalnoj muzičkoj sceni i postala jedna od najpopularnijih i najtraženijih izvođačica mlađe generacije, mlada muzička zvezda, Tea Tairović ne planira da uspori tempo.

Foto: Privatna arhiva

Naime, Tea je sada objavila seriju atraktivnih fotografija na kojima pozira u uskoj crnoj kožnoj kombinaciji, sedeći na moćnom motoru marke Suzuki, čime najavljuje svoj drugi album u ovoj godini "Aska 2", a komentari samo pljušte.

Na fotografijama koje su u rekordnom roku zapalile društvene mreže, Tea odiše samopouzdanjem, snagom i seksipilom, a fanovi su oduševljeni novim, filmskim imidžom najpopularnije pevačice na našim prostorima.

Podsećamo, njen prethodni album “Aska” napravio je pravi bum na regionalnoj muzičkoj sceni. Pesme poput “Halo, ovde đavo”, “Majka kuka” , "Çok Güzel" i naslovna “Aska” mesecima su bile u samom vrhu trending lista i postale nezaobilazni hitovi u klubovima, na radiju i društvenim mrežama.

Kao što je poznato Teini nastupi, su spoj atraktivne koreografije, sjajnog vokala ali i emotivne povezanosti s publikom, i zbog toga su podigli standard kada je reč o ženskim izvođačima na Balkanu, jer kao što je i poznato ona na svakom nastupu da svoj maksimum a na koncertima i u klubovima u kojima nastupa redovno se traži karta više.

Foto: Andreja Damnjanović

Letnja turneja, koja je obuhvatila rasprodate nastupe u Beogradu, Zagrebu, Kragujevcu, Novom Sadu, Podgorici i drugim gradovima, dokazala je da je Tea postala regionalni fenomen, a atraktivna pevačica uveliko priprema koncert u Skoplju, koji je zakazan za 15. novembar i nema sumnje da će se i na njemu tražiti karta više.

Autor: N.B.

#Karijera

#Tea Tairović

#koncert

#muzička zvezda

#nastup

#pevačica

