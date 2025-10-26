NE BIH MOGLA DA RADIM DA NEMAM POMOĆ: Katarina Grujić otkrila ko joj je najveća podrška, pa priznala da mnogo voli kafanu, a evo šta sebi želi naredne godine

Reporterka i voditeljka Katarina Rogojević se uključila uživo u program Premijere vikend specijal.

Ona je razgovarala sa pevačicom Katarinom Grujić o njenim nastupima i karijeri:

- Iskreno ja imam sreću što imam lepu organizaciju i porodicu koja je sve vreme sa mnom i koja mi pomaže oko ćerke da bih mogla da radim - rekla je Katarina pa je dodala:

- Sigurna sam da bi pokazala pravi put i da bih išla pravim putem. Kad znaš da si uspeo sam, to nema cenu. Radim nda rugom albumu, otkad nema Marine teško je što se tiče tekstova, već sam snimila tri pesme, ali mislim d ana proleće stiže i moj drugi studijski album. Kod mene su uvek ženske osvetničke pesme, ali naći će se i balade. Publika će se iznenaditi jer pripremam nešto novo -rekla je Kaća.

- Ne valja uvek biti kao muško, moraš da nekad dozvoliš da budeš žensko. Ja sa to uradila samo pred suprugom, on me zna u tom situacijama, a ostali koraju da misle da sma jaka. Bolje da me se plaše, nego da me žale -rekla je Kaća i osvrnula se na povredu koju je nedavno imala:

- Ostao je veliki ožiljak, nije mi prvi put da sam se rasekla, nastavila sam da kuvam. Jedan sekund te deli od katastrofe. Tenziju dobijem zbog saobraćaja, ne volim da kasnim, u poslednje vreme pokušavam da iskuliram, bitna je glava i važno je da smo živoi i zdravi -rekla je Kaća.

- Moram da kažem da sam ja kafanski tip, ja volim te stare pesme, poput "Beograđanko mala" a volim i Nadicinu novu pesmu - otkrila je Kaća koja joj je omiljena pesma pa je dodala da bi želela naredne godine da dobije dete:

- Volela bih da dobijem sina ili ćerku naredne godine - rekla je Katarina.

Autor: N.B.