Komšije otkrile KOME JE PRIPAO PENTHAUS NEDE ARNERIĆ NA VRAČARU: Bila je nežna i ljupka, bili smo joj porodica...

Komšije imaju samo reči hvale na račun pokojne glumice.

Komšinica iz zgrade u kojoj je Neda provela poslednje godine života ističe da je glumica uvek bila ljubazna i prijatna, kao i da je penthaus na četvrtom spratu u kom je živela ostao u nasledstvu porodice.

- Pamtimo je kao jako prijatnu i ljubaznu komšinicu, sretale smo se tu, i jedan period života je živela u ovoj zgradi. Imale smo komšijski odnos, nije ona dugo živela ovde, ali kada je živela, uvek se javljala i bila je jako prijatna - rekla je komšinica Nadica i dodala:

- Generacije koje pamte njene uloge, svakako da je se sećaju, za mlađe generacije ne znam, ali Neda je bila izvrsna glumica i neko ko je ostavio veliki trag u našem filmskom svetu. Pamtiću je kao dobru glumicu, ljubaznu i kao jako lepu ženu.Na pitanje da li neko danas živi u tom stanu gde je Neda bila, s obzirom na to da su roletne spuštene, komšinica kaže:

- Da, da živi tu neko, mislim da je to neko od naslednika, stan je ostao u porodici.

Zaposlena u salonu koji se nalazi preko puta zgrade u kojoj je Neda živela ima samo reči hvale o glumici.

- Vodila nas je predstave, a nakon toga smo išle na piće. Meni je najdraže bilo, ostala mi je uspomena kada je sedela na terasi i čitala knjigu, pa nam rekla: “Jao zašto ja čitam, kad je meni lepše vas da slušam” i zatvori knjigu. Kada je došla iz Indije, ona je bila oduševljena, i govorila nam: “Ma vi ste rođene u Indiji”, valjda joj tamo bilo lepo, pa nas je poistovećivala energijom. Sve najbolje mogu da kažem o njoj - rekla nam je ona.

Neda je kako kažu volela da se sređuje i uvek je bila doterana.

- U predivnom sećanju mi je ostala Neda, ona je posećivala često naš salon, sređivala se kod nas. Pre svega jedna prefinjena i nežna osoba i persona i sve najbolje mogu da kažem o njenim predstavama i trenucima koje je provodila zajedno sa nama i našim salonom, onako, porodično - rekla je Zdravka Petrović, koja je zaposlena u frizerskom salonu gde je Neda često dolazila:

- Ona je bila jako nežna i ljupka osoba, to se na sceni možda i nije toliko videlo, koliko kada ona dođe i porodično podeli svaki trenutak sa nama. Ona je žena iz naroda. Pamtiću je po toj nežnosti i ljupkosti, iskrenosti, po tome što nije bilo te maske koju svi drže. Ona je kao čovek zračila dobrotom i nekom specijalnošću. Ona je uvek dolazila kod nas kad treba da se sredi, kad treba da putuje, pošto smo mi kao porodica, ona je bila deo naše porodice. Uvek je delila sa nama sve trenutke i generalno, ova zgrada u kojoj je živela, tu su sve porodični ljudi.Kako je prošlo gotovo pet godina od njene smrti, Zdravku smo pitali, da li danas sugrađani pamte Nedu.

- Kako da ne, uvek se svi sećamo Nede i spominjemo je, takvi ljudi nikada ne odlaze u zaborav. Neda nikada nije bila zahtevna, bila je jednostavna, volela je da vodi računa o sebi, da se frizira, imala je taj svoj autentičan izgled - rekla nam je ona, a na pitanje da li danas neko živi u Nedinom stanu kaže:

- Mislim da tu neko živi, ali stvarno ne bih znala da kažem ništa šire o tome.

Autor: M.K.