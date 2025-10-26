SLAVLJE U DOMU ALEKSANDRE BURSAĆ! Pevačica se oglasila i obelodanila najlepše vesti, čestitke stižu sa svih strana (FOTO)

Cveće, slatkiši, nema čega nema

Pevačica Aleksandra Bursać proslavila je rođendan u krugu najmilijih. Sudeći po objavama na društvenim mrežama - srećnu trudnicu prijatelji i porodica oduševili su kako lepim čestitkama, tako i tortom, te buketima cveća.

Posebno se, svakako, istakla čestitka njene sestre, a zatim i supruga Stevana Sekulića.

- Najboljoj ženi na svetu, srećan rođendan - poručio je on u okviru svojih "storija" uz jednu njihovu fotografiju, a šta joj je sestra napisala, kao i Aleksandrin odgovor, čeka vas u galeriji koja sledi.

Aleksandra Bursać i Stevan Sekulić, podsetimo, uskoro će se prvi put ostvariti kao roditelji.

Autor: M. V.