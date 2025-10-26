AKTUELNO

Domaći

LUKSUZ, PRSKALICE I RASKOŠNA DEKORACIJA: Bivša zadrugarka se udala, isplivale fotografije PRVOG PLESA! Ona nosi prelepu venčanicu, a on NANOGICU (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Bivša učesnica rijalitija "Zadruga" Ana Jovanović udaje se danas za izabranika Nikolu Ilića s kojim ima dete.

Ana je objavila fotografiju sa Nikolom iz automobila, a kako možemo videti, ona je odabrala elegantnu belu venčanicu sa tilom dok je gornji deo od cirkona. Nikola je bio u crnom smokingu sa kravatom.

Foto: Instagram.com

Bivša zadrugarka Ana Jovanović danas se udala za svog izabranika Nikolu i priredila gala slavlje, a sada su isplivali snimci njihovog prvog plesa.

Foto: Instagram.com

Naime, Ana Jovanović nosila je raskošnu belu venčanicu sa otvorenim ramenima i leđima, dok je nikola bio u crnom elegantnom odelu.

Foto: Instagram.com

Oko njeih je bio gusti beli dim i vatromet, a par je uživao u svom danu. Osim toga Ana i Nikola dobili su nedavno i dete.

Foto: Instagram.com

Podsetimo, njen partner Nikola je trenutno na izdržavanju kućnog zatvora, pa tako nosi nanogicu.

Foto: Instagram.com

Autor: M. V.

#Ana Jovanović

#Brak

#Mladenci

#Udaja

#prvi ples

#suprug

#svadba

POVEZANE VESTI

Domaći

Verila se Dragana Mitar: Bivša zadrugarka podelila lepe vesti na svom Instagramu! (FOTO)

Domaći

Snimak građanskog venčanja: Jovanu pitali da li uzima Bogdanovo prezime, svatovi burno reagovali zbog njenog odgovora (VIDEO)

Domaći

PORODILA SE BIVŠA ZADRUGARKA: Najlepše vesti podelila sa faovima, on se ne odvaja od nje: Evo kog je pola beba! (FOTO)

Domaći

Karić sinoć iz Elite uputio izvinjenje trudnoj Jovani i Bogdanu, a sada je na njenom profilu osvanula OVA OBJAVA: Srejovići slave, čestitke stižu sa s

Domaći

UDALA SE BIVŠA ZADRUGARKA: Objavila sliku sa suprugom, blista u venčanici a suprug u crnom smokungu

Domaći

Bivša zadrugarka HITNO HOSPITALIZOVANA nekoliko dana posle porođaja: Srce mi se pocepalo kad su mi saopštili (FOTO)