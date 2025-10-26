LUKSUZ, PRSKALICE I RASKOŠNA DEKORACIJA: Bivša zadrugarka se udala, isplivale fotografije PRVOG PLESA! Ona nosi prelepu venčanicu, a on NANOGICU (FOTO)

Bivša učesnica rijalitija "Zadruga" Ana Jovanović udaje se danas za izabranika Nikolu Ilića s kojim ima dete.

Ana je objavila fotografiju sa Nikolom iz automobila, a kako možemo videti, ona je odabrala elegantnu belu venčanicu sa tilom dok je gornji deo od cirkona. Nikola je bio u crnom smokingu sa kravatom.

Bivša zadrugarka Ana Jovanović danas se udala za svog izabranika Nikolu i priredila gala slavlje, a sada su isplivali snimci njihovog prvog plesa.

Naime, Ana Jovanović nosila je raskošnu belu venčanicu sa otvorenim ramenima i leđima, dok je nikola bio u crnom elegantnom odelu.

Oko njeih je bio gusti beli dim i vatromet, a par je uživao u svom danu. Osim toga Ana i Nikola dobili su nedavno i dete.

Podsetimo, njen partner Nikola je trenutno na izdržavanju kućnog zatvora, pa tako nosi nanogicu.

