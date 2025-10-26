AKTUELNO

Domaći

PRSTEN JE PLATIO 10.000 EVRA, IMAĆE 500 ZVANICA... Isplivali detalji svadbe Saše Kovačevića i Zorane: Pevač odrešio kesu (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Saša nije štedeo za dijamantski prsten.

Saša Kovačević verio je svoju devojku Zoranu Tasovac posle deset godina ljubavi, a snimak romantične prosidbe kruži na društvenim mrežama.

Saša nije štedeo za dijamantski prsten

- Saša i Zorana dugi niz godina uživaju u ljubavi i bilo je pitanje dana kada će se ovo desiti. Verenički prsten mesec dana je stajao u džepu, a Saša ga je platio skoro 10.000 evra. Zorana nije ni slutila šta se sprema, u Atinu su otputovali pod izgovorom da on mora da radi na novim pesmama. U planu je velika svadba na kojoj će, pored porodice i prijatelja, biti i Saletove kolege sa estrade. Trebalo bi da bude oko 500 zvanica. Zorana već zna kakvu venčanicu želi, a onda na red dolazi dekoracija, torta i sve ostalo - kaže izvor blizak paru.

Foto: Instagram.com/sashakovacevic

Iako venčanje tek sledi, Zorana Tasovac i Saša Kovačević godinama žive pod istim krovom. Porodično gnezdo svili su u luksuznom delu grada, a svoju oazu sredili su po poslednjoj modi.

Iskru osećam kao svoju ćerku

Saša je nedavno progovorio i o odnosu sa ćerkom njegove nežnije polovine Zorane Tasovac, ističući da uživa sa njom da provodi vreme i da imaju brojne teme za razgovor.

- Svi znaju da ja nisam Iskrin biološki otac, ali se zaista osećam kao da jesam iako ona ima svog oca i u te stvari niko od nas nije ulazio. Ja nju zaista osećam kao svoju. Imamo prelep odnos i što se vaspitanja tiče, sve polazi iz kuće. Ključ svega je komunikacija. Iskra je preemotivna i neko sa kim zaista može da se razgovara na svaku temu.

Foto: Instagram.com/sashakovacevic

