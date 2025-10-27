ĆERKO, SKINI SE DA TI VIDE GRUDI! Naša pevačica se hvalila pred drugaricama oblinama svoje naslednice: Razlog je NEVEROVATAN

Goca je svojevremeno ispričala kako njena naslednica Jelena ima prelepe prirodne grudi, te da joj je govorila da ih pokaže njenim drugaricama.

Pevačica Goca Božinovska ima dve ćerke, stariju Jelenu Vučković i mlađu Zoranu Šijan. Goca je svojevremeno ispričala kako njena naslednica Jelena ima prelepe prirodne grudi, te da joj je govorila da ih pokaže njenim drugaricama.

- Prelepa jedna devojka sa prirodno prelepim grudima. Ja njoj često kažem kada dođe neka moja drugarica: "Jelena molim te samo se skini da ti vide grudi!" Ona kaže meni: "Mama, ti nisi normalna, sa tobom nešto nije u redu. Čuj da se skidam da me gledaju!" Ja joj kažem: "Sine molim te učini mi jer to su grudi kakve sam ja imala kao devojka" - rekla je Goca svojevremeno u jednoj emisiji.

Jelena otkrila da je muž vara

Jelena Vučković je nedavno bila u centru dešavanja kada je sapoštila da se razvela od svog supruga Aleksandra Sofronića sa kojim je bila 13 godina u braku. Nedugo nakon te vesti, pojavila se informacija da je pevačica ponovo srećna u ljubavi, ali da svog novog dečka krije.

- Stigla mi je anonimna poruka i tako sam saznala da me vara. Trenutno se nalazim kod oca u Kuršumliji. Vraćala sam se kući u Valjevo, pa ponovo dolazila kod oca jer osetim da se nešto dešava. Aleksandar je dolazio po mene i vraćao me je u porodični dom i ni tada mi ništa nije govorio. Mogao je kao moj prijatelj i supružnik da mi otvoreno kaže, da i ja imam pravo na svoj život - istakla je Vučkovićeva.

Autor: M.K.