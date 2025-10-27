AKTUELNO

Domaći

Otkriveno šta je Futa uradio nakon smrti supruge Marine Tucaković: Isplivali potresni detalji iz porodične kuće

Izvor: Kurir, Foto: E-Stock, Pink.rs ||

Šoumen Boki 13 otkrio je da je Marina Tucaković bila strastvena kolekcionarka garderobe, a nakon njene smrti, Aleksandar Futa Radulović odlučio je da tu impozantnu modnu arhivu pokloni ženama koje su bile zaposlene kod njih.

Boki i Marina gajili su dugogodišnje prijateljstvo, a sećanje na pokojnu autorku izneo je u svom podkastu, u epizodi u kojoj mu je gošća bila Jelena Karleuša.

- Marina Tucaković je imala stan koji je iznajmljivala isključivo za garderobu koju je kupovala bez prestanka, toliko da se više nije znalo ni šta sve ima. Čuo sam da je Futa sve to stavio u crne kese i poklonio ženama koje su radile u kući - rekao je Boki 13.

Foto: E-Stock

Podsetimo, Futa Radulović otkrio je nedavno da li je nakon Marinine smrti započeo novu vezu.

- To su privatne stvari o kojima nikad ne pričam, neka priča neko drugi šta god hoće, ja znam šta ja mislim. Nemam šta da demantujem, ni da potvrdim, prosto time ne želim da se bavim.

Foto: Pink.rs/N. Brajović

Autor: N.B.

