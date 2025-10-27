AKTUELNO

Zet Nataše Bekavac je ozbiljan frajer: Dragana godinama uživa u braku sa njom, a sada mu se obratila dirljivim rečima (FOTO)

Dok su Nataša i Kristina Bekvalac često pod reflektorima zbog javnih nastupa, najstarija sestra, Dragana Bekvalac, gradi dugogodišnji i stabilan život sa suprugom Mihajlom Šekularcem. Njihova ljubavna priča traje gotovo tri decenije, što je u današnje vreme prava retkost.

Mihajlo Šekularac, danas u 58. godini, izgleda odlično, a njihov odnos krase međusobno poštovanje i podrška. Na društvenim mrežama često objavljuju zajedničke fotografije pune ljubavi, a ovoga puta Dragana je objavila zajedničku sliku i obratila se suprug emotivnim rečima:

Foto: Instagram.com

- Meni vise ništa ne treba - napisala je Dragana

Malo ko zna da se njihova ćerka Teodora, bavi pevanjem i da balansira između muzike i sporta. Naime, Teodora se godinama unazad takmiči u jahanju konja i veoma je uspešna u tome, a nedavno se pojavila i na reviji modnog kreatora Mladena Milivojevića Barona gde je nosila prelepu haljinu dok je jahala konja.

Foto: Pink.rs/S. Zindović

