Ćerko, skini se da ti vide grudi: Naša pevačica se hvalila pred drugaricama oblinama svoje mezimice, svi u šoku

Pevačica Goca Božinovska ima dve ćerke, stariju Jelenu Vučković i mlađu Zoranu Šijan.

Goca je svojevremeno ispričala kako njena naslednica Jelena ima prelepe prirodne grudi, te da joj je govorila da ih pokaže njenim drugaricama.

- Prelepa jedna devojka sa prirodno prelepim grudima. Ja njoj često kažem kada dođe neka moja drugarica: "Jelena molim te samo se skini da ti vide grudi!" Ona kaže meni: "Mama, ti nisi normalna, sa tobom nešto nije u redu. Čuj da se skidam da me gledaju!" Ja joj kažem: "Sine molim te učini mi jer to su grudi kakve sam ja imala kao devojka" - rekla je Goca svojevremeno u jednoj emisiji.

Jelena Vučković je nedavno bila u centru dešavanja kada je sapoštila da se razvela od svog supruga Aleksandra Sofronića sa kojim je bila 13 godina u braku. Nedugo nakon te vesti, pojavila se informacija da je pevačica ponovo srećna u ljubavi, ali da svog novog dečka krije.

- Stigla mi je anonimna poruka i tako sam saznala da me vara. Trenutno se nalazim kod oca u Kuršumliji. Vraćala sam se kući u Valjevo, pa ponovo dolazila kod oca jer osetim da se nešto dešava. Aleksandar je dolazio po mene i vraćao me je u porodični dom i ni tada mi ništa nije govorio. Mogao je kao moj prijatelj i supružnik da mi otvoreno kaže, da i ja imam pravo na svoj život - istakla je Vučkovićeva.

Autor: N.B.