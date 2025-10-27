AKTUELNO

Lazar Ristovski proslavio rođendan sa 39 godina mlađom partnerkom: Sedamdeset i neki slavim sa mojom Anicom

Poznati glumac Lazar Ristovski obeležio je svoj 73. rođendan, a tim povodom ponovo je privukao pažnju javnosti fotografijom sa svojom partnerkom, glumicom Anicom Lazić, koja je od njega mlađa 39 godina.

Na svom profilu na društvenim mrežama Ristovski je podelio zajedničku sliku sa Anicom, uz kratak, ali emotivan komentar:

„Sedamdeset i neki rođendan slavim sa mojom Anicom.“

Objava je za izazvala veliki broj reakcija i poruka podrške. Korisnici instagrama su poručivali da je njihova ljubav dokaz da „godine nisu važne kada je srce iskreno“.

„Predivni ste, ljubav pobeđuje sve!“, „Neka vam sreća traje zauvek“ – samo su neki od komentara ispod objave.

Lazar Ristovski šokirao je javnost kad je potvrdio vezu s 39 godina mlađom koleginicom Anicom Lazić. Nedugo pre nego što su započeli vezu, glumac se rastao od supruge Danice, s kojom je proveo 42 godine.

Anica i Lazar su često bili na meti kritika zbog razlike u godinama, međutim, kako ona kaže, danas dobija samo poruke podrške.

- Danas primam samo lepe poruke podrške od ljudi iz čitavog regiona. Mnogi su se prepoznali u našoj priči. Vidim da se svest kod svih nas diže i nema više zabranjenih ljubavi. Ljudi žele da vole i da budu voljeni. Mnogo je parova gde je velika razlika u godinama, samo što nisu izloženi javnosti kao Lazar i ja. Ljubav ne trpi ograničenja. Ne treba iznositi intimnu u javnost, ali ne treba ni kriti ljubav - rekla je Anica svojevremeno.

