Majka Anice Lazić reagovala na njenu sliku sa Lazarom Ristovskim: Sada je jasno šta misli o njihovoj vezi

Izvor: Blic, Foto: Instagram.com/anicalazicofficial, Pink.rs ||

Anica Lazić je juče napravila pravu pometnju na društvenim mrežama kada je objavila fotografiju sa Lazarom Ristovskim u njihovom domu.

Lazar je proslavljao 73. rođendan i to je bio povod da ovaj par vidimo u opuštenom izdanju. Nakon što su krenule da se nižu čestitke. Nakon toga je i Lazar objavio njihov selfi, a na ovaj kadar nije ostala imuna ni Ankica Lazić, majka Anice.

Foto: Instagram.com

Njoj se dopala njihova opuštena fotografija, a onda je javno poželela najlepše želje svom zetu.

- Dragi Lazare, lepoti ovog kišnog nedeljnog dana doprinosi i pomisao da je tvoj rođendan. Želim da još više i dane i godine ispunjavaš sveprožimajućim uspesima i radosnim duhom. Srećan ti rođendan - napisala je ona u komentaru.

Foto: Instagram.com

Ovim rečenicama pokazala je da je zadovoljna ćerkinim izborom i da ima dobar odnos sa glumcem.

Autor: N.B.

