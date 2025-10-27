Brak je za mene besmislen: Nataša Bekvalac iskreno o ljubavnom životu, evo šta kaže za vezu sa ženom...

Nataša Bekvalac nakon što je izdala novi album i napravila promociju za pamćenje, progovorila je o svojoj intimi i ljubavnom životu koji je sve oduvek intrigirao..

Pevačica je u svom stilu rekla da je u jednom trenutku pomišljala i na vezu sa ženom, te otkrila zašto se nikad više neće udati.

Bekvalčeva priznaje da danas mnogo teže može da uplovi u vezu.

- Postala sam i izbirljiva i oprezna. Počela sam da volim sebe ali ne u smislu da sam egoistična, nego sam svesna svojih prioriteta i znam kakav muškarac treba da se pojavi da bih se ja zaljubila u njega - govorila je Nataša za Blic.

Nataša se našalila i "priznala" da je razmišljala o vezi sa ženom, te je otkrila šta ju je sprečilo u toj ideji.

- Ja mnogo volim žene i nikada se nisam trudila da sakrijem afinitet prema ženama i toj ženskoj energiji. Čak sam razmiljala i o tome da možda da treba da budem sa ženom i zaista me sve usrećuje, ali je problem što me nikako ne privlače u s*ksualnom smislu. Ja svakako imam žene oko sebe i njihovu podršku i jako sam srećna zbog toga - govorila je u svom stilu pevačica za Blic.

Bekvalčeva je još jednom otkrila da je brak više uopšte ne zanima.

- Brak mene stvarno ne zanima, ne zato što sam ozlojeđena žena, već mislim da brak nije potreban da bih nekog volela, poštovala... Ja to mogu sve i bez braka, to mi je samo komplikovalo sve, a svakako to nije nikakva garancija. Za sve mogu da kažem "Nikad ne reci nikad", ali za ovo stvarno mogu da kažem nikad. Jer smatram da je to za mene potpuno bespotrebno i besmisleno - rekla je Nataša.

Autor: N.B.