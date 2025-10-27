Slavlje u porodici Gudelj: Anastasija se obratila Nemanjinoj sestri posebnim rečima (FOTO)

Anastasija Ražnatović čestitala je 23. rođendan zaovi Vanja Gudelj, a nema sumnje da se u porodici Gudelj sprema veliko slavlje.

Anastasija i Vanja, rođenda sestra Nemanje Gudelja, nerazdvojne su, a pevačica je sad podelila niz zajedničkih fotorgafija i javno joj čestitala rođendan.

Nema sumnje da se u Sevilji sprema žurka povodom rođendana Vanje Gudelj.

- Srećan rođendan, mojoj prelepoj mlađoj sestri Vanji! Želim ti beskrajnu sreću, ljubav, zdravlje i uspeh u svemu što radiš! Neka ti ova godina donese nove avanture, smeh, samopouzdanje i sve divne stvari koje zaslužuješ! Mnogo te volim i jedva čekam da proslavimo zajedno - napisala je Anastasija Ražnatović.

Inače, Anastasija je jednom prilikom otkrila kako su se ona i Gudelj upoznali.

- Upoznali smo se preko prijatelja, kliknulo je na prvu. Kod njega mi se dopada sve, za sada je sve okej. Oboje smo javne ličnosti, jasno nam je što medije zanima, normalno prihvatamo tu činjenicu. On nije ljubomoran, nema razloga da bude. Sigurno da će biti pritiska, ali ako je nešto pravo, ništa ne može to da poruši - rekla je ona svojevremeno.

Anastasija je nedavno istakla da joj majka Svetlana Ceca Ražnatović najviše nedostaje otkako se preselila iz Srbije i počela život u Španiji.

- Bila sam prinuđena u Sevilji da pričam na španskom, jer niko ne priča engleski. Nije mi bilo teško da naučim, imala sam predznanje iz telenovela. Mama mi najviše nedostaje, nas dve smo jako vezane. Mi smo kao najbolje drugarice, i sve što mi se desi prvo njoj javim - rekla je Anastasija nedavno.



