ANA IVANOVIĆ PROCVETALA POSLE RAZVODA! Stigla u Beograd, blista u elegantnom izdanju: Tako sam uzbuđena! (FOTO)

Bivša teniserka Ana Ivanović (37) stigla je danas u Beograd i odmah podelila sa svojim pratiocima koliko je srećna zbog povratka kući.

Na fotografiji iz automobila, Ana pozira sa širokim osmehom, obučena u elegantno odelo, krem bluzu i zlatni nakit.

– Tako sam uzbuđena zbog dana u Beogradu – napisala je Ana na Instagramu.

Nakon razvoda od Bastijana Švajnštajgera, sa kojim je bila u braku devet godina i ima troje dece, Ana ne krije da uživa u novom životnom poglavlju. Njena advokatkinja je za nemački "Bild" potvrdila da je do razvoda došlo zbog "nepomirljivih razlika".

U poslednje vreme Ana je izuzetno aktivna na društvenim mrežama, gde deli trenutke iz svakodnevnog života, putovanja i odmora. Nedavno je objavila fotografiju u plavoj mini haljini i sandalama na štiklu, uz komentar: – Leto koje ne želim da se završi.

Komentari njenih pratilaca ne prestaju: „Ana, nemoj više da se udaješ!“, „Najlepša teniserka svih vremena“, „Procvetala!“

Ana Ivanović trenutno vodi dva uspešna biznisa i, kako se čini, uživa u svakom trenutku slobode i stila.

