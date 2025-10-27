NE ZANIMA ME VLADANJE SVETOM, JA SAM JUST ŽEX PARTIJANER! Mitrović u spektakularnom videu poručio tajnim orgnaizacijama koje ga saleću: Oslonac tražite u sebi, ne u meni!

Direktno, javno i u svom stilu - poruka koja je odjeknula!

Željko Mitrović, vlasnik i direktor Pink Media Group, ponovo je zaintrigirao javnost neobičnom objavom - ovog puta u ulozi super junaka koji leti iznad oblakodera!

U videu koji je podelio, Mitrović lebdi iznad grada, dok u opisu poručuje da ga svakodnevno kontaktiraju delegacije sa idejom da pristupi međunarodnim tajnim organizacijama.

Njegov odgovor? Direktan, duhovit i u stilu Žexa:

- Ljudi, manite me se, imam puno posla! Ja sam just Žex partijaner i lokalni biznismen, a vladanje svetom iz senke me uopšte ne zanima! - napisao je Mitrović.

Dodao je da već pripada jednoj takvoj organizaciji, ali da planira da i tu prestane da gubi vreme, jer kako kaže: „Ako tražite oslonce van sebe, a ne u sebi, onda je to vaš, a ne moj problem!“

Objava je izazvala lavinu komentara i reakcija, a fanovi su oduševljeni njegovim stilom, porukom i vizuelnim efektima.

Mitrović je još jednom pokazao da zna kako da spoji zabavu, filozofiju i spektakl - sve u jednoj Instagram objavi.

- I am sorry but this is the end! - zaključio je Žex, odbivši sve buduće „sastanke ovog tipa“ na najjavniji mogući način.

Autor: Dalibor Stankov