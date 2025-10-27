Ožiljci po telu, krv svud po dvorištu! Novi skandal Bojana Tomovića: Potpuno go izleteo iz kuće, krenuo da demolira auto bivšoj!

Crnogorski folk pevač Bojan Tomović, poznat i po brojnim skandalima, ponovo je dospeo u žižu javnosti.

Tomović je bio akter incidenta sa bivšom devojkom koja ga je snimala potpuno nagog dok je lomio retrovizor.

- Raskidao je sa devojkom, a ona ga je snimala. Polomila mu je najnoviji telefon, a on joj je oštetio prozore i retrovizore - rekao je izvor za Telegraf.

Bojan i bivša devojka, koja dolazi iz Nemačke, bili su u vezi godinu dana, a upoznali su se na psihijatriji.

- Veza je bila burna od samog početka. Bila je jako ljubomorna, umislila je da je vara preko telefona i razbila mu telefon, a on joj je uzvratio lomljenjem prozora i retrovizora. Ostali su mu ožiljci, bilo je krvi po dvorištu i oko automobila - dodao je izvor.

Zbog bipolarnog poremećaja Bojan Tomović je više puta hospitalizovan. Pevač je čak četiri puta pokušao i sebi život da oduzme. On je promenio i veru, pa iz Agnosticizma prešao u Islam, i od tada se predstavlja kao Amar Moštrokol.

Inače, pevač je snimio pesmu pod nazivom "Gospodine Mostrokol" u kojoj peva baš o tome kako su ga hapsili više puta.

