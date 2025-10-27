AKTUELNO

Veljko Ražnatović užasnut zbog napada u Podgorici: Objavio fotografiju ranjenog mladića i besno ispisao JEDNU REČ

Izvor: pink.rs/kurir, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bokser Veljko Ražnatović oglasio se povodom incidenta koji se dogodio u Podgorici, kada su turski državljani teško povredili i nožem ranili M. J.

Veljko je putem društvene mreže Instagram objavio snimak napada na mladića i kratko poručio:

"Užas i sramota!"

Foto: Instagram.com

Stanovnici Podgorice pogrdno skandirali na račun Turaka

Podsetimo, u podgoričkom naselju Zabjelo policija je sinoć sprovela racije nakon što je, večе ranije, u istom delu grada pretučen i nožem izboden Podgoričanin M. J. (25).

Revoltirani zbog ovog događaja, brojni stanovnici naselja okupili su se i u više navrata pogrdno skandirali na račun Turaka. Na terenu je bio raspoređen veliki broj policajaca i inspektora, a kontrolisano je više lokacija u tom delu grada.

DEMOLIRAN LOKAL TURSKOG DRŽAVLJANINA U CRNOJ GORI! Nova drama nakon ubadanja mladića na sred ulice, oglasio se i vlasnik: Da se nešto slično dogodilo

Prema svedočenjima očevidaca, trojica turskih državljana zabarikadirala su se u jednom kazinu nakon što je grupa meštana pokušala da se fizički obračuna s njima.

Iz policije su se o incidentu zvanično oglasili nešto posle 22 časa, navodeći da su zbog ranjavanja Podgoričanina M. J. privedena dva, a zbog ostalih incidenata još 45 turskih državljana.

Autor: D. T.

