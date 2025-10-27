AKTUELNO

Domaći

Viralan snimak naslednika srpskog milionera: Ovako izgleda kada se sin Adama Adaktara žestoko naljuti na oca

Izvor: pink.rs/kurir, Foto: Instagram.com ||

Adam Adaktar i njegova supruga Anđela imaju četvoro dece i žive u vili koja vredi više miliona evra.

Adam je sada na svom profilu na Instagramu objavio snimak sa opisom: "Adaktar i sinovi, prvi deo".

Foto: Instagram.com

Na snimku je pokazao kakve peripetije se odvijaju u njihovoj kući, te je sa fanovima podelio video svog sina Azija kako je ušao u ormar i ne želi da izađe.

"Jel možeš sada da siđeš?" - pitao je Adam, a dete je odgovorilo:

"Ne, hoću da ostanem".

"A gde ćeš da ostaneš, šta ćeš da radiš tu?" - upitao je ponovo Adam.

"Da se zabavljam i da spavam ovde. Želim da ostanem ovde zauvek u životu" - rekao je mališan.

"A što si ljut?" - pitao ga Adam ponovo, a potom je ipak izašao iz ormara, a hit snimak nasmejao je mnoge.

Autor: pink.rs

#Adam Adaktar

