PORODICA PODELJENA U DVA TABORA?! Đina Džinović jednom objavom pokazala u kakvom je odnosu sa bratom Kanom posle razvoda Meline i Harisa

Izvor: telegraf.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić, Časlav Vukojičić; Instagram.com, TV Pink Printscreen ||

Deca Harisa i Meline Džinović, Đina i Kan, nakon razvoda roditelja, navodno su odabrali strane.

Kako su mediji pisali, Harisov naslednik ostao je u porodičnoj vili sa ocem i navodno nije razgovarao sa majkom, dok sa druge strane je Đina spakovala kofer i otišla kod majke u Monte Karlo i bila uz nju u svim važnim trenucima, čak i veridbi koja se nedavno dogodila.

Foto: TV Pink Printscreen, Kobra/Kobra

Iako je odnos između Harisa i Meline narušen, brat i sestra se ipak drže zajedno. To potvrđuje i objava koju je Đina danas podelila na društvenoj mreži Instagram.

- Sva braća su kao zlato, ali moj brat je dijamant - podelila je na Instagramu Đina Džinović.

Foto: Instagram.com

