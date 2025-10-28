Preminuo poznati glumac: Regionalna javnost se oprašta od Uroša

Glumac Uroš Maček preminuo je u nedelju nakon duge bolesti, saopštilo je Slovenačko omladinsko gledalište (SMG).

Nakon studija na ljubljanskoj Akademiji za pozorište, radio, film i televiziju, pridružio se SMG-u 1988. godine. Pored pojavljivanja na pozorišnoj sceni, nastupao je i u filmovima i učestvovao u radio dramama, te je dobio nekoliko nagrada.

Maček je rođen 1960. godine, a sarađivao je i s brojnim drugim slovenačkim institucionalnim i neinstitucionalnim pozorištima, posebno u 1980-im. Među najznačajnijim filmskim i televizijskim projektima u kojima je učestvovao su filmovi Ljubezen (Ljubav) iz 1984. godine, u režiji Rajka Ranfla, Nobeno sonce (Nema sunca) iz 1984. godine, u režiji Janet Kavčič i Vladimira Ranika, te Doktor (Doktor) iz 1985. godine, u režiji Vojka Duletča. Njegov glas je poznat i radio slušaocima, jer je učestvovao u brojnim radio dramama, književnim nokturnima i sličnim emisijama, navodi se na web stranici Udruženja dramskih umjetnika Slovenije (ZDUS).

Igrao je u gotovo svim najuspešnijim gostujućim predstavama SMG-a. Učestvovao je u tri legendarne produkcije s kraja 1980-ih, Alisa u zemlji čuda, Zenit Drama Opservatory i Šeherezada. Niz uloga stvorio je u saradnji s rediteljima Vitom Tauferom i Diegom de Breom, kao i s Tomijem Janežičem, Jernejem Lorencijem, Ivicom Buljanom, Matjažem Pograjecom, Borutom Šeparovićem i Oliverom Frljićem. Pod režijom potonjeg sarađivao je u stvaranju međunarodnog festivalskog hita Proklet bio izdajica domovine!.

U SMG-u je nastupio u Shakespeareovom Kralju Learu u režiji Matjaža Bergera 2010. godine, Cankarevom Iskušenju u dolini Svetog Florijana u režiji Taufera 2011. godine i u Čehovljevim Trima sestrama u režiji Janežića 2011. godine.

Godine 2010. bio je među dobitnicima nagrade za izvanredno kolektivno stvaralaštvo u predstavi Proklet bio izdajnik domovine! na Borštnikovom susretu u Mariboru, a 2002. godine dobio je posebnu nagradu žirija Festivala malih scena u Rijeci za kolektivnu igru ​​kao član glumačke ekipe Tri sestre. Godine 1991. dobio je nagradu ZDUS-a za ulogu Deteta 1 u predstavi Noći gostiju.

Autor: pink.rs